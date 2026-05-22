Armáda kritizuje sankcie USA, zahŕňajú aj jej príslušníka: Vyzdvihla však lojalitu svojich vojakov

BEJRÚT - Libanonská armáda v piatok oznámila, že jej vojaci sú lojálni voči inštitúcii. Reagovala tak na najnovšie sankcie Spojených štátov, ktoré po prvý raz zahŕňajú aj príslušníka armády. Ten podľa USA poskytovalo informácie militantnému hnutiu Hizballáh.Informuje správa agentúry AFP.
Armáda vo svojom vyhlásení „potvrdzuje, že všetci vojaci a členovia vojenských inštitúcií vykonávajú svoje národné povinnosti s najväčšou možnou profesionalitou, zodpovednosťou a disciplínou, v súlade s rozhodnutiami a nariadeniami vydanými armádnym velením“.Zároveň zdôraznila, že lojalita vojenského personálu je „výlučne voči vojenskej inštitúcii a národu“. Vojaci sú podľa nej odhodlaní dodržiavať národné povinnosti bez ďalších úvah alebo tlakov. O uvalení sankcií armáda nebola vopred informovaná.
Washington vo štvrtok uvalil sankcie na deväť osôb v Libanone údajne napojených na Hizballáh vrátane plukovníka libanonskej armády a príslušníka inej štátnej bezpečnostnej služby, ktorí podľa USA za uplynulé roky poskytovali Hizballáhu „dôležité spravodajské informácie“. Hizballáh vo štvrtok odsúdil tieto sankcie, ktoré označil za „pokus zastrašiť slobodný libanonský ľud s cieľom posilniť sionistickú agresiu proti našej krajine“. Kritiku voči sankciám vyjadril aj Irán. USA totiž sankcionovali Mohammada Rezú Rawúfa Šajbáního, iránskeho veľvyslanca v Bejrúte, ktorému Libanon v marci odobral diplomatickú akreditáciu a označil ho za nežiaducu osobu (persona non grata).