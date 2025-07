Kráľ Karol ako ste ho NEVIDELI: To naozaj robil TOTO?!

Karol III. počas príhovoru (Zdroj: SITA/Victoria Jones/Pool Photo via AP)

Málokto by čakal, že uprostred kráľovských povinností si britský panovník nájde čas na… zbieranie odpadkov! A predsa sa to stalo. Kráľ Karol III. nedávno navštívil grófstvo Kent, kde sa zapojil do environmentálnej akcie organizovanej miestnou skupinou Deal With It.

Spolu s dobrovoľníkmi, kadetmi z Kráľovského letectva, skautmi a mladými námorníkmi čistili pláž na pobreží. Kráľ si bez váhania nasadil rukavice, chytil kliešte a pustil sa do zbierania odpadkov ako obyčajný občan. Pre mnohých to bol pohľad, aký na kráľovského člena rodiny ešte nezažili – žiadna koruna, žiadna ceremónia, len reálna práca v teréne.

(Zdroj: Profimedia)

Karol III. tým potvrdil svoj dlhoročný záujem o životné prostredie, ktoré vždy patrilo medzi jeho priority. A to nebolo všetko. Po upratovaní sa kráľ presunul na historický zámok Walmer, kde sa stretol so zástupcami Konfederácie Cinque Ports – aliancie pobrežných miest s bohatou históriou. Na záver svojej návštevy symbolicky zasadil strom.

(Zdroj: Profimedia)