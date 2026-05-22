Slovenská správa ciest spúšťa modernizáciu úsekov cesty I/66 v Šahách

ŠAHY - Slovenská správa ciest začína modernizáciu úsekov cesty I/66 v Šahách a na hraničnom priechode s Maďarskom. Práce sa začnú v pondelok 25. mája frézovaním asfaltových vrstiev, informoval hovorca Slovenskej správy ciest Lukáš Trepáč.
Po odfrézovaní nainštalujú geomrežu, ktorá zabezpečuje stabilitu a vystuženie cestného podložia. Následne položia spojovací postrek s polymérom asfaltovej emulzie a nové asfaltové vrstvy. V intraviláne Šiah budú v mieste prác výškovo upravené aj uličné vpuste. Stavebné práce sa uskutočnia za plnej prevádzky. Skončiť by sa mali 7. júna. Doprava bude v tomto období regulovaná dočasným dopravným značením. Slovenská správa ciest žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú obozretnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.