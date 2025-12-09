Pellegrini prijal Betlehemské svetlo od skautov: Odkazuje na mier a pokoj v napätých dňoch

BRATISLAVA - Betlehemské svetlo v sebe nesie odkaz pokoja, mieru a zmierenia, potrebujeme ho ako soľ. Pri preberaní svetla od slovenských skautov v Prezidentskom paláci to uviedol prezident SR Peter Pellegrini. Podľa jeho slov sú tieto dni poznačené „veľkým pnutím spoločnosti“.
„Pevne verím, že práve toto svetielko, ktoré budete postupne roznášať do všetkých kútov Slovenska, ľuďom pripomenie, že život je aj o niečom inom ako o politickom hašterení alebo navzájom vzájomnej nevraživosti, ale že sa máme tešiť z maličkostí (...), čo najviac času tráviť so svojimi blízkymi, neotočiť sa im chrbtom, pomôcť núdznym, pomôcť tým, ktorí možno nebudú mať Vianoce také šťastné ako ostatní,“ povedal prezident.
Myslí si, že posledné dni sú poznačené „veľkým pnutím spoločnosti“. „Príliš veľa sme do svojich rodín a do svojich sŕdc pustili politiku a dennodenné súperenie. A zabúdame na to krásne, čo je okolo nás,“ doplnil. Verí, že plamienok z Betlehema ľuďom pripomenie, aby sa „stíšili, upokojili a hľadali vo všetkom to dobré, nie to zlé“.
archívne video
Pellegrini zároveň ocenil prácu Slovenského skautingu, ktoré podľa neho nešíri len symbol mieru, ale počas roka vykonáva záslužné aktivity a venuje sa mladým ľuďom. Vyzdvihol aj to, že svetlo putuje nielen po celom Slovensku, ale i k susedom - do Poľska a na Ukrajinu. „Betlehemské svetlo z vašich rúk bude trvalo svietiť až do Vianoc aj u nás v paláci, aby bolo k dispozícii všetkým,“ dodal.
Náčelník Slovenského skautingu Marián Lezo potvrdil, že svetlo opätovne poputuje po celom Slovensku. Roznášať ho budú aj počas predvianočného víkendu. „Našou ambíciou je, aby sa dostalo na každý štedrovečerný stôl. Budeme ho rozvážať vlakmi po celej krajine a chceme ho dostať do každého kúta Slovenska. Šírime ho aj za hranice, odpálili sme ho poľským skautom Zakopanom a plánujeme stretnutie aj s ukrajinskými skautmi v Užhorode,“ doplnil Lezo. Slovenskí skauti prinesú svetlo do Užhorodu 14. decembra, kde ho na ceremónii prevezmú ukrajinskí skauti. V sobotu 20. decembra budú už od skorého rána skautské posádky roznášať vlakmi svetlo po celom Slovensku a doručia ho do viac ako 300 obcí.