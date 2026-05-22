Predčasné parlamentné voľby v Srbsku: Vučič uviedol, kedy budú

BELEHRAD - Srbský prezident Aleksandar Vučič vo štvrtok uviedol, že predčasné parlamentné voľby budú v krajine vypísané v období od konca septembra do polovice novembra. Informuje správa agentúry TANJUG.
Vučič vo vysielaní štátnej televízie RTS ďalej vyhlásil, že všetkým politickým oponentom ponúka dialóg, rešpektuje ich, ale že sa „nechystá vzdať“. V riadnom termíne by parlamentné aj prezidentské voľby v Srbsku boli až budúci rok. Agentúra AP pripomína, že v rámci nátlakových akcií s cieľom politickej zmeny v krajine, plánujú študenti veľké zhromaždenie, ktoré bude v Belehrade v sobotu 23. mája. Organizátori očakávajú účasť tisícok ľudí z celého Srbska.
Práve študentské hnutie je za vlnou masových protestov proti korupcii, ktoré otriasli krajinou. Mladí ľudia tvrdia, že svojimi protestami sa zameriavajú na blížiace sa voľby, v ktorých chcú odstaviť od moci Vučičovu vládu, dodáva AP. Srbsko sa formálne usiluje o vstup do Európskej únie, no prezident udržiava blízke vzťahy aj s Ruskom a Čínou. EÚ medzičasom varovala Belehrad, že mu môže pozastaviť čerpanie financií z tzv. Plánu rastu v objeme približne 1,5 miliardy eur. Dôvodom je úpadok demokratických štandardov v krajine, sporné reformy jej súdnictva a nedodržiavanie reforiem na ceste do Únie.