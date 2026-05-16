Hrozba z Ruska sa stupňuje: Putin môže zaútočiť na ďalšie krajiny! Umožňuje mu to nový zákon

Ruský prezident Vladimir Putin má novú právomoc.
MOSKVA - Rusko posúva hranice svojich právomocí opäť o krok ďalej. Štátna duma schválila zákon, ktorý dáva prezidentovi Vladimiru Putinovi možnosť vyslať armádu za hranice krajiny pod zámienkou ochrany ruských občanov. V čase rastúceho napätia medzi Moskvou a NATO pritom analytici čoraz častejšie varujú pred možným ohrozením strategického Suvalského koridoru medzi Poľskom a Litvou.

Ruský parlament v stredu podporil legislatívu, ktorá výrazne rozširuje kompetencie Kremľa pri nasadení ozbrojených síl mimo územia Ruska. Podľa nových pravidiel môže prezident rozhodnúť o vyslaní vojakov do cudzieho štátu v prípade, že Moskva vyhlási, že sú tam ohrození ruskí občania.

Ako uvádza Kyiv Independent, zákon umožňuje vojenský zásah napríklad v situáciách, keď Rusko tvrdí, že jeho občanom hrozí zatknutie, trestné stíhanie, zadržiavanie alebo iné formy prenasledovania zo strany zahraničných štátov či medzinárodných súdov.

Predseda Štátnej dumy Vjačeslav Volodin obhajoval prijatie zákona ostrou kritikou Západu. Podľa neho sa západný justičný systém zmenil na „represívny nástroj“ namierený proti tým, ktorí odmietajú rozhodnutia presadzované európskymi lídrami.

Definitívne slovo teraz patrí Vladimirovi Putinovi. Ruský prezident má dva týždne na podpis zákona, po ktorom môže vstúpiť do platnosti.

Strategické miesto, ktorého sa NATO obáva

V súvislosti s obavami z ďalšej ruskej agresie sa opakovane spomína takzvaný Suvalský koridor — približne storočný pás územia na hranici Poľska a Litvy, ktorý oddeľuje ruský Kaliningrad od Bieloruska.

Vojenskí experti dlhodobo upozorňujú, že práve tento úsek patrí medzi najzraniteľnejšie body východného krídla NATO. Ak by Rusko získalo kontrolu nad koridorom, mohlo by tým odrezať pobaltské štáty od pozemného spojenia so zvyškom Aliancie.

Litva preto v posledných mesiacoch posilňuje obranu hraníc a buduje nové opevnenia v oblastiach, ktoré by mohli byť v prípade konfliktu najľahšie napadnuteľné. Pobaltské krajiny zároveň urýchľujú výstavbu vysokorýchlostnej železnice Rail Baltica, ktorá má v krízovej situácii slúžiť na presun vojakov, techniky aj evakuáciu civilistov.

Rusko opäť útočilo pri hraniciach NATO

Napätie v regióne zvyšujú aj pokračujúce masívne ruské útoky na Ukrajinu v blízkosti hraníc členských štátov NATO. Poľské operačné velenie ozbrojených síl preto vyhlásilo najvyšší stupeň pohotovosti.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v tom čase informoval, že Rusko nasadilo stovky bezpilotných lietadiel. „Od polnoci vzlietlo viac ako 800 dronov a útoky stále pokračujú,“ uviedol. Neskôr sa ukázalo, že Rusko na Ukrajinu vyslalo počas 24 hodín vyše 1500 dronov.

Počet zabitých pri ruskom vzdušnom útoku na Kyjev v noci na štvrtok vzrástol na 24, medzi mŕtvymi sú tri deti. Oznámila to dnes ráno Štátna služba pre mimoriadne situácie (DSNS). Záchranári pokračujú v pátracích a záchranných operáciách. Ďalších 47 ľudí vrátane dvoch detí je zranených.

Pre Daniela Hůlku bol režisér Bednárik veľký vzor, ale... Hrozné, čo si ako herec musel vypočuť!
Prezident Peter Pellegrini počas príhovoru na odovzdávaní ocenení Biele srdce
Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová počas príhovoru na odovzdávaní ocenení Biele srdce
Mzdové príplatky v roku 2026: Veľký PREHĽAD súm, ktoré vám nesmú chýbať na výplate
Slovensko začína MS v hokeji 2026: Aha, s kým hráme! Nechýbajú ani synovia slávnych otcov
Víkend prinesie dážď: Výstrahy platia pre VIACERÉ regióny Slovenska
ŠOKUJÚCI KRVAVÝ ÚTOK Vlk zabíjal priamo na dvore rodinného domu uprostred ulice. Mrazivé SVEDECTVO
Desivé VIDEO: Mladíka vymrštilo do vzduchu a preletel sa! V Indii zúrila búrka, má desiatky obetí
Stretnutie Trumpa a Siho poznačili incidenty: Čínske dary skončili v koši
Ruská disidentka Litvinovová spáchala samovraždu: Za svoju smrť viní Putina
MS v hokeji odštartovalo: Pamätáte si naše legendárne víťazstvo v roku 2002? Tento kvíz vás preverí!
Nepoučiteľný búrlivák nášho šoubiznisu: Bol ako bomba, museli zrušiť predstavenie... A keby len to!
Topmodelka Daniela Peštová ukázala mamu: FOTO Už je jasné, po kom zdedila krásu!
Náhla hospitalizácia kráľovnej: Musela podstúpiť zákrok!
ŠOKUJÚCE Kuriér doručil balík a potom...Neuveriteľné, TOTO ukradol priamo spred dverí! Odhalila ho kamera
Minimalizmus končí? Ľudia si znovu zapĺňajú byty knihami, dekoráciami a útulným chaosom
Tento jednoduchý POHYB je mimoriadne prospešný: Pomáha viac, ako si myslíte!
Mužská menopauza: Príznaky, ktoré muži často prehliadajú
Slovensko začína MS v hokeji 2026: Aha, s kým hráme! Nechýbajú ani synovia slávnych otcov
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
Už žiadne červené spálenie: Slovenky prechádzajú na nový spôsob opaľovania
Týchto 15 trikov na vás v obchode skúšajú každý deň: Myslíte si, že nenaletíte? Otestujte sa! (kvíz)
Okamžité platby nebudú fungovať: Až tri banky upozorňujú na výpadok služieb!
Budú sa invalidné dôchodky krátiť? Niektorí poberatelia dostávajú viac, ako keď pracovali!
Stopka pre "kráľovské" platy v NBS? Kažimír zarába cez 20-tisíc mesačne, poslanci chcú radikálny rez!

MS v hokeji 2026 Česi si postrážili víťazstvo nad súperom Slovenska, nestarnúci Červenka kraľoval
MS v hokeji 2026 Švajčiari rozburácali domáci dav: Zdolali šampióna v repríze finále
Slovan je už teraz favorit na titul: Slovenský reprezentant mieri do Bratislavy
MS v hokeji 2026 Kanada proti Švédsku napísala krásny príbeh: Ozdoba turnaja hneď na úvod
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Diplom nie je všetko: Pracovné ponuky na Slovensku, kde zarobíš viac ako 2 500 € aj bez titulu
Nuda v kancelárii zabíja motiváciu: Ste obeťou bore-outu aj vy?
Logistika počas letných prázdnin: Tipy, ktoré vám zachránia leto
Slovenskí rodičia sporia deťom viac ako českí: Slovenky vedú aj pri nižších platoch
Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Dúha na tanieri: Čo hovorí farba zeleniny o jej chuti?
Hľadáte osviežujúci drink bez alkoholu? Vyskúšajte toto jednoduché nealkoholické mojito!
Máš Samsung Galaxy? Tento tajný kód ti otvorí skryté servisné menu, ktoré odhalí problém s displejom, zvukom, senzormi aj ďalšími časťami telefónu
Turecko ukázalo raketu Yildirimhan s doletom 6 000 kilometrov. Erdogan chce z Ankary spraviť strategickú vojenskú veľmoc
Na Netflixe pribudli nové filmy a seriály. Toto sú víkendové novinky, ktoré si môžeš pustiť z gauča
Bude z hantavírusu nová pandémia ako COVID-19? Šéf WHO prehovoril k obyvateľom Tenerife
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax

Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Nový typ mužov: Čo ženy dnes skutočne priťahuje? Otvorene prezradili
