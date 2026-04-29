Brusel bije na poplach! Ceny palív ničia ekonomiku EÚ: Za 60 dní vojny sme prišli o 27 miliárd eur

BRUSEL - V dôsledku vojny na Blízkom východe, ktorá zvyšuje ceny pohonných hmôt, prichádza Európska únia o takmer 500 miliónov eur denne. V stredu na to podľa magazínu Politico upozornila šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
„Za iba 60 dní konfliktu sa naše výdavky na dovoz fosílnych palív zvýšili o viac ako 27 miliárd eur, pričom sme nezískali ani jedinú molekulu energie navyše,“ povedala von der Leyenová v Európskom parlamente v Štrasburgu. Rast cien energií spôsobilo predovšetkým faktické uzavretie Hormuzského prielivu zo strany Iránu. Touto úžinou sa za bežných okolností prepravuje približne pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu. Spojené štáty tiež uvalili námornú blokádu na prístavy v Iráne s cieľom odrezať ho od príjmov z ropy.
Vojnový konflikt, ktorý vyvolali americké a izraelské údery na Irán koncom februára, vykreslila šéfka eurokomisie ako ďalší dôkaz toho, že Európska únia by mala urýchliť odklon od dovozu fosílnych palív a rýchlejšie prejsť na elektrifikáciu.
„Ďalší postup je jasný. Musíme znížiť našu nadmernú závislosť od dovážaných fosílnych palív a posilniť dodávky domácej, cenovo dostupnej a čistej energie - od obnoviteľných zdrojov až po jadrovú energiu, a to pri plnom rešpektovaní technologickej neutrality,“ vyhlásila. Európska komisia chce do leta predstaviť akčný plán elektrifikácie, ktorého súčasťou má byť aj „ambiciózny“ celoeurópsky cieľ. Podľa Politica sa predstavenie plánu očakáva 10. júna. Spolu s ním má byť zverejnená širšia stratégia na posilnenie energetickej bezpečnosti.