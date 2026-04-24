Ústavný súd SR navštívil predseda Súdneho dvora Európskej únie Koen Lenaerts

KOŠICE - Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) predstavuje pre národné súdy všetkých členských štátov vrcholnú súdnu autoritu, jedinečný zdroj výkladu práva Európskej únie, pôvodcu právnej istoty v europriestore a záruku rovnosti pred zákonom. Predseda Ústavného súdu (ÚS) SR Ivan Fiačan to povedal k stretnutiu s predsedom Súdneho dvora Európskej únie Koenom Lenaertsom, ktorý v piatok navštívil ÚS SR. O návšteve informovala hovorkyňa ÚS Martina Ferencová.
Spolupráca súdov EÚ
Ako ďalej Fiačan skonštatoval, ÚS SR sa niekoľkokrát obrátil na súdny dvor s prejudiciálnymi otázkami s cieľom zabezpečiť pri svojom rozhodovaní konzistentnosť rozhodovacej praxe v súlade s právom EÚ. „Návšteva predsedu tejto súdnej autority je potvrdením efektívnej komunikácie a živej vzájomnej spolupráce v snahe o ochranu základných práv a princípov právneho štátu, ochrany základných ľudských práv a slobôd ľudí žijúcich v našej krajine a posilňovania spoločných hodnôt, na ktorých sú vzájomné vzťahy členských štátov Európskej únie založené,“ povedal.
Prednáška o hodnotách EÚ
Lenaerts sa spolu s ústavnými sudcami venovali rozhodnutiam ÚS a SDEÚ. Súčasťou programu návštevy bola aj jeho odborná prednáška na tému „O hodnotách a štruktúrach: konštitucionalizmus Európskej únie a národné ústavné súdy“. V rámci svojho vystúpenia zdôraznil najmä nevyhnutnosť dôslednej ochrany princípov demokratického právneho štátu. Na konkrétnych príkladoch z rozhodovacej činnosti SDEÚ priblížil princíp vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi pri spolupráci v justičných veciach, ako aj princíp demokratickej podmienenosti členstva v EÚ. Poukázal na to, že identita EÚ je založená na spoločnom právnom priestore, ktorý spája členské štáty prostredníctvom hodnôt pluralizmu, demokracie a rovnosti pred právom. Tieto princípy podľa jeho slov predstavujú základný rámec, v ktorom sa uplatňuje a rozvíja európsky konštitucionalizmus.
Fiačan sa poďakoval predsedovi SDEÚ, že už druhýkrát navštívil ÚS SR a zdôraznil tak dôležitú úlohu ÚS ako relevantného komunikačného partnera v rámci medzinárodného súdneho dialógu. Prvýkrát zavítal Lenaerts do Košíc pri príležitosti osláv 25. výročia začiatku činnosti ÚS. Predsedu Súdneho dvora na ÚS sprevádzal aj sudca SDEÚ Miroslav Gavalec.