OBROVSKÝ problém Šimečkovej mamy: Falšovanie prevodov a výpisov z účtu, dáta ukazujú na účtovníčku!

BRATISLAVA - Projekt Fórum Marty Šimečkovej, matky lídra opozície Michala Šimečku z Progresívneho Slovenska, sa opäť dostáva do centra pozornosti. Najnovšie sa rozhodla prehovoriť samotná šéfka združenia a Šimečková zverejnila všetky výpisy z účtov. A to aj s tým rizikom, že bude pravdepodobne pod politickou paľbou vo verejnom priestore. Výsledky analýzy týchto dokumentov totiž pre ňu a jej kolegyňu Andreu Pukovú totiž zďaleka nevyzerajú dobre. Malo dochádzať k falšovaniu prevodov a ďalším pochybeniam.
Detaily z účtov najskôr na svojej stránke zverejnila matka lídra opozície a potom ich analyzoval Denník N. Vyplynuli z toho veľmi nepríjemné závery. Tie sú vraj dokonca ešte vážnejšie ako 2 či 3-krát vyplácané faktúry, o ktorých doteraz verejnosť vedela. "V posledných mesiacoch neuplynie deň, aby som sa niekde nedočítala o sebe, že som zlodejka a podvodníčka. Rozhodla som sa zverejniť všetko, k čomu mám dnes prístup," odôvodnila zverejnenie dokumentov Marta Šimečková.
Zďaleka nejde len o dvojité a trojité faktúry
Tá napriek tomu tvrdí, že sa na Projekte Fórum nikdy osobne neobohatila. "Naopak, vložila som doňho svoje dedičstvo. To, čo dávam na tento web, som odovzdala aj vyšetrovateľovi na jeho žiadosť. K mnohým z týchto dokumentov som spočiatku nemala prístup, a preto možno moja doterajšia komunikácia nebola dostatočne jasná. Jednoducho preto, že som sama presne nevedela, čo sa stalo," odôvodňuje Šimečková s tým, že až z uzávierok týchto účtov a ich analýzy sa dozvedela, o aký veľký problém v skutočnosti ide. Nejde totiž len o to, že sa platili faktúry na dva až trikrát za tú istú udalosť. Problém je oveľa vážnejší.
Týmto novým a pomerne zásadným zistením podľa Denníka N je, že združenie predkladalo štátnym úradom sfalšované bankové výpisy.
Sype si popol na hlavu, vraj mala veľa práce
Napriek tomu Marta Šimečková uznáva pochybenie, no uviedla aj dôvod. "Uznávam, že ako štatutárka občianskeho združenia som dlhé roky zanedbávala svoju povinnosť dohliadať na to, aby účtovníctvo a administratíva okolo chodu Projektu Fórum boli v poriadku. Bola som plne pohltená obsahovou stránkou projektu a starosťou o to, aby sa fórum dalo finančne utiahnuť. Na administratívu a platby som nemala kapacitu napriek tomu, že to patrí k povinnostiam štatutárky," skritizovala samú seba Šimečková.
Spomínanou spolupracovníčkou Šimečkovej je Andrea Puková. Tá dlhé roky patrila k projektu ako jeho manažérka. Mala na starosti práve účtovníctvo združenia.
Zmenené mená a sumy
Puková podľa analýzy preposielala peniaze na svoj účet alebo ich dokonca vyberala v hotovosti. Táto analýza jasne ukázala manipuláciu so sumami na účtoch, ktoré boli predložené štátu.
Ide o roky 2020 až 2022, kde sú pozmenené sumy, niektoré výbery sú dokonca aj vymazané a pri niektorých prevodoch chýbajú mená, alebo sú za ne uvedené iné. Dohromady ide o niekoľko desiatok tisíc eur. Dôvod týchto manipulácií s dokumentmi zatiaľ nie je známy.
Puková bola denníkom oslovená, no nechcela sa vyjadriť. "Ďakujem za oslovenie, ale vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie sa nebudem vyjadrovať. Ďakujem za pochopenie," odpísala.
Pôžička Michala Šimečku
Vo výpisoch okrem iného vidieť aj to, že ešte 19. decembra 2019 prišlo Projektu Fórum 5 200 eur od jej syna Michala Šimečku. Peniaze boli označené ako “pôžička na grant”. Predseda PS toto dosvedčil aj na tlačovej konferencii. V tomto období ešte Šimečka šéfom PS nebol a pôsobil v europarlamente ako jeho podpredseda. "Michal Šimečka nemal prospech z prostriedkov Projektu Fórum a už vôbec nie z peňazí získaných z dotácií," vyjadrila sa Šimečková na výsluchu. "Bolo to splatenie pôžičky, ako to vyfakturovala pani Puková, to išlo mimo mňa," dodala.
Tu však tento prípad nekončí, pretože ešte počas posledných dní dokonca vyšlo najavo, že Projekt Fórum po roku 2021 nepodával účtovné závierky a dokonca ani daňové priznania. Združenie Projekt Fórum podľa denníka dokopy dostalo 580 606 eur.
Podľa Fica sú to podvodníčky a príživníčky
Premiér a šéf Smeru-SD Robert Fico Andreu Pukovú a Martu Šimečkovú označil za "podvodníčky a príživníčky" a už niekoľko týždňov im venuje početné tlačové konferencie. Naposledy tvrdil, že ide o "subvenčný podvod ako hrom".