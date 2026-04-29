MIMORIADNE Europarlament schválil výzvu na ZMRAZENIE eurofondov pre Slovensko!

ŠTRASBURG/BRATISLAVA - Európsky parlament vyslal smerom k Slovensku silný politický signál. V stredajšom hlasovaní europoslanci podporili výzvu, ktorá žiada preverenie situácie a potenciálne zmrazenie eurofondov. Konečné rozhodnutie však nebude na nich.

Ako upozornil portál EUBrief, samotné hlasovanie ešte neznamená automatické zastavenie financií. O prípadnom zmrazení eurofondov bude rozhodovať Európska komisia spolu s členskými štátmi Európskej únie.

Aktualizované 14:59 - stanovisko prezidenta SR

Prezident Peter Pellegrini vníma tieto udalosti ako "politicky motivovanú aktivitu voči Slovensku". V tomto kroku vraj vidí spôsob, ako „potrestať“ Slovensko za niektoré názory vlády SR. "Pevne verím, že v konečnom dôsledku takéto hlasovanie nebude úspešné a že EÚ nám eurofondy nezmrazí," uviedol prezident SR.  

Podľa jeho názoru ide len o výkriky politikov, ktorí majú nejaký svoj názor na Slovensko. "Ako prezident si nemôžem želať takúto pohromu, naopak, pevne verím a mám nádej, že k tomu reálne nedôjde a ide len o politické strašenie," dodal.

Ešte nie definitívne zmrazenie, ale varovný prst je jasný

Europoslanci v stredu na obed schválili konkrétne návrhy týkajúce sa Slovenska, pričom podporili aj celú správu Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu (CONT), ktorá sa venuje rozpočtovému absolutóriu za rok 2024.

Nemecký protikorupčný europoslanec Daniel Freund ešte pred hlasovaním upozornil na rastúce riziká spojené so slovenským prostredím. Poukázal najmä na legislatívne zmeny a oslabenie inštitúcií, ktoré podľa neho ohrozujú ochranu európskych financií. Spomenul aj podozrenia z podvodov pri eurofondových projektoch, vrátane penziónov spájaných s osobami blízkymi vláde.

"To všetko pre nás a pre parlament znamená, že tu je zvýšené riziko pre európsky rozpočet. A preto by Komisia mala začať konanie o súlade s európskou legislatívou a na konci tohoto postupu by mala zmraziť Európske fondy pre Slovensko, ak nedôjde k nevyhnutným zmenám zo strany súčasnej vlády," zdôraznil Freund.

Kritické body hlasovania

Správa obsahuje viacero konkrétnych výhrad voči Slovensku:

  • Bod 102 upozorňuje na už vykonané zníženie financií o 1,225 milióna eur v dôsledku nezrovnalostí odhalených úradom OLAF
  • Bod 109 vyzýva na spustenie mechanizmu zmrazenia eurofondov po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry (UŠP) a NAKA
  • Bod 110 odsudzuje útoky slovenských politikov na kontrolnú misiu europoslancov, ktoré si vyžiadali policajnú ochranu
  • Bod 142 poukazuje na podozrenia z podvodov pri eurofondových penziónoch a vilách spájaných s ľuďmi blízkymi vláde
  • Bod 266 upozorňuje na zamlčanie nesplnených míľnikov pri žiadostiach o platby z Plánu obnovy
  • Pozmeňujúci návrh AM 17 rieši podozrenie, že Európska komisia mala tlačiť na TikTok v súvislosti s politickým obsahom počas slovenských volieb v roku 2023

Hoci ide zatiaľ len o politickú výzvu, jej obsah naznačuje rastúce napätie medzi Bruselom a Bratislavou. Vývoj v najbližších mesiacoch ukáže, či Európska komisia pristúpi aj ku konkrétnym krokom.

