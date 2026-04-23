Fico na summite EÚ: Na Cyprus nečakane dorazil aj Zelenskyj, lídri riešia obranu aj rozpočet Únie

NIKÓZIA - Cyprus hostí vo štvrtok a v piatok po prvýkrát vo svojej histórii stretnutie lídrov členských krajín a inštitúcií Európskej únie. Počas dvojdňového neformálneho zasadnutia Európskej rady sa predstavitelia zamerajú na krízu súvisiacu s konfliktom na Blízkom východe a rokovať budú aj s partnermi z tohto regiónu. Diskutovať majú tiež o pokračujúcej ruskej vojne na Ukrajine, posilnení obranyschopnosti Únie a budúcom dlhodobom rozpočte. Slovensko bude na zasadnutí zastupovať premiér Robert Fico, informuje osobitný spravodajca.
Rozhovory sa konajú v čase výrazného geopolitického napätia a ich cieľom je poskytnúť politické usmernenia kľúčovým otázkam a pripraviť pôdu pre riadny júnový summit v Bruseli. Na ostrove budú prítomní lídri 26 členských štátov EÚ. Nezúčastní sa len maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý to odôvodnil povinnosťami súvisiacimi s odovzdaním vlády po porážke v parlamentných voľbách.
Program sa začne vo štvrtok večer pracovnou večerou v turistickom letovisku a prístave Agia Napa. Rokovanie otvorí stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý priblíži najnovší vývoj konfliktu. Pôvodne sa mal prezidentom a premiérom krajín EÚ prihovoriť prostredníctvom videa, napokon sa však plánuje na stretnutí zúčastniť osobne.
Toto prekvapivé rozhodnutie prišlo po tom, čo sa členské štáty v stredu po stiahnutí veta Maďarska dohodli na vyplatení pôžičky EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur a na podpore 20. balíka protiruských sankcií. Obe rozhodnutia sa v súčasnosti potvrdzujú písomnou procedúrou a definitívne schválenie sa očakáva ešte vo štvrtok popoludní. Slovensko a Maďarsko svoj súhlas podmieňovali obnovením dodávok ropy cez ropovod Družba, k čomu by podľa posledných informácií malo dôjsť dopoludnia.
Kríza na Blízkom východe
Následná debata sa zameria na situáciu na Blízkom východe a jej energetické a hospodárske dôsledky pre EÚ. Lídri sa budú venovať aj opatreniam na stabilizáciu energetického trhu. Cyprus chce otvoriť tiež otázku možností pri aktivácií doložky o vzájomnej obrane podľa článku 42 ods. 7 Zmluvy o EÚ. Diskusia o jej využití sa zintenzívnila po dronových útokoch z Libanonu na Cyprus začiatkom marca. Brusel zároveň pripravuje cvičenia na preverenie praktického fungovania tohto mechanizmu.
V piatok bude summit pokračovať v Nikózii. V úvodnej časti sa lídri po výmene názorov s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou zamerajú na diskusiu o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 až 2034, ktorý určí priority financovania Únie v nasledujúcom období vrátane podpory obrany, energetiky a hospodárskej odolnosti.
Popoludní sa k lídrom dvadsaťsedmičky pripoja partneri z krajín Blízkeho východu. Na rokovania boli pozvaní prezidenti Egypta, Libanonu a Sýrie, jordánsky kráľ Abdalláh II. a generálny tajomník Rady pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive (GCC) Džásim Muhammad al-Budajwí. Počas neformálnych summitov sa neprijímajú spoločné závery Európskej rady, ako je to zvykom pri riadnych zasadnutiach v Bruseli.