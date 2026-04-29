Technologický gigant porušuje právo Európskej únie: Na svojich platformách nedostatočne chráni deti

BRUSEL - Americký technologický gigant Meta porušuje právo Európskej únie tým, že deťom mladším ako 13 rokov nedostatočne bráni používať jej sociálne siete Instagram a Facebook, čím ich potenciálne vystavuje obsahu nevhodnému pre ich vek. Uviedla to v stredu podpredsedníčka EK pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová, píše agentúra AFP a DPA.

Minimálny vek pre prístup na Facebook a Instagram je podľa podmienok Mety najmenej 13 rokov. „Zmluvné podmienky by nemali byť len písomnými vyhláseniami, ale skôr základom pre konkrétne opatrenia na ochranu používateľov vrátane detí,“ uviedla Virkkunenová. „Všeobecné podmienky spoločnosti Meta naznačujú, že ich služby nie sú určené pre maloletých pod 13 rokov. Naše predbežné zistenia však ukazujú, že Instagram a Facebook robia len veľmi málo pre to, aby zabránili deťom mladším ako tento vek v prístupe k ich službám,“ doplnila.

Meta nesúhlasí

EK viní Metu z porušenia Nariadenia o digitálnych službách, ktoré od veľkých technologických firiem požaduje, aby zakročili proti nelegálnemu a škodlivému obsahu na svojich platformách. Vyšetrovanie trvalo takmer dva roky. Podľa EK v Európe používa Facebook a Instagram desať až 12 percent detí do 13 rokov. Deti si môžu jednoducho vytvoriť účet zadaním falošného dátumu narodenia a Meta nemá „žiadne účinné kontroly“ na ich overenie, vyplýva zo zistení. Nástroj na nahlasovanie prítomnosti detí je tiež podľa nich „zložitý na používanie a neefektívny a na prístup k formuláru na hlásenie je potrebných až sedem kliknutí“.

Ide zatiaľ o predbežné zistenia Európskej komisie. Pokiaľ sa potvrdia, americká spoločnosť môže čeliť pokutám až do výšky šesť percent zo svojho celkového celosvetového ročného obratu. Meta so zisteniami EK nesúhlasí. „Jasne si uvedomujeme, že Instagram a Facebook sú určené pre osoby staršie ako 13 rokov a máme zavedené opatrenia na odhaľovanie a odstraňovanie účtov od kohokoľvek, kto je mladší ako tento vek,“ uviedol hovorca spoločnosti s tým, že s EÚ budú naďalej komunikovať. Viacero štátov Európskej únie v uplynulých mesiacoch zvažovalo celkový zákaz sociálnych sietí pre osoby do 16 či 15 rokov. Virkkunenová uviedla, že EK skúma možnosť zavedenia celoeurópskej vekovej hranice.

