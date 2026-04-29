Melania Trump na štátnej večeri vyrazila dych: Zatienila aj kráľovnú!

USA - Melania Trump má cit pre eleganciu a štýl. Na prestížnej štátnej večeri v Bielom dome zaujala natoľko, že podľa mnohých zatienila aj samotnú kráľovnú Camillu. Jemná ružová róba a premyslené doplnky z nej urobili hlavnú hviezdu večera.
Všetky pohľady sa počas štátnej večere upierali najmä na Melania Trump. Prvá dáma potvrdila, že patrí medzi najvýraznejšie módne ikony politickej scény – a podľa mnohých dokonca zatienila aj kráľovnú Camillu. Na večeru na počesť kráľa Karola III zvolila Melania jemné, no zároveň mimoriadne sofistikované svetloružové šaty z dielne Dior Haute Couture.
Minimalistický strih bez ramienok nechal vyniknúť čisté línie a luxusný materiál, pričom celkový dojem podčiarkli krémovo-biele rukavice a lodičky. Jej styling pôsobil premyslene a presne v duchu moderného aristokratického vkusu. Po boku manžela, Donalda Trumpa, ktorý stavil na klasický čierny smoking, nepriehľadnuteľne. Pozornosť pútala aj Ivanka Trump, ktorá na sociálnych sieťach zdieľala svoj outfit z podujatia.
Jej éterické nebesky modré šaty s jemnými detailmi a splývavou vlečkou pôsobili romanticky. Návštevu britského kráľovského páru Melania odštartovala v maslovo-žltom modeli. Neskôr zaujala v bielom kostýme od Ralph Lauren doplnenom o štýlový slamenný klobúk. Samotné stretnutie s kráľovským párom prebehlo v srdečnej atmosfére. Melania a Donald Trump privítali Karola III. a Camillu podaním rúk pri ich príchode do Bieleho domu. Táto návšteva má špeciálny význam – ide o prvú oficiálnu cestu kráľa do USA od jeho nástupu na trón po smrti kráľovnej Alžbety v roku 2022.
Koho šaty vás ohúrili najviac?
