Streda29. apríl 2026, meniny má Leo, Lea, zajtra Anastázia

Melania Trump na štátnej večeri vyrazila dych: Zatienila aj kráľovnú!

Melania Trump Zobraziť galériu (17)
Melania Trump (Zdroj: SITA)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

USA - Melania Trump má cit pre eleganciu a štýl. Na prestížnej štátnej večeri v Bielom dome zaujala natoľko, že podľa mnohých zatienila aj samotnú kráľovnú Camillu. Jemná ružová róba a premyslené doplnky z nej urobili hlavnú hviezdu večera.

Všetky pohľady sa počas štátnej večere upierali najmä na Melania Trump. Prvá dáma potvrdila, že patrí medzi najvýraznejšie módne ikony politickej scény – a podľa mnohých dokonca zatienila aj kráľovnú Camillu. Na večeru na počesť kráľa Karola III zvolila Melania jemné, no zároveň mimoriadne sofistikované svetloružové šaty z dielne Dior Haute Couture.

Kráľ Karol navštívil USA, spolu s kráľovnou sa zúčastnili štátnej večeri
Zobraziť galériu (17)
Kráľ Karol navštívil USA, spolu s kráľovnou sa zúčastnili štátnej večeri

Minimalistický strih bez ramienok nechal vyniknúť čisté línie a luxusný materiál, pričom celkový dojem podčiarkli krémovo-biele rukavice a lodičky. Jej styling pôsobil premyslene a presne v duchu moderného aristokratického vkusu. Po boku manžela, Donalda Trumpa, ktorý stavil na klasický čierny smoking, nepriehľadnuteľne. Pozornosť pútala aj Ivanka Trump, ktorá na sociálnych sieťach zdieľala svoj outfit z podujatia.

Ivanka Trump
Zobraziť galériu (17)
Ivanka Trump  (Zdroj: Instagram IT)

Jej éterické nebesky modré šaty s jemnými detailmi a splývavou vlečkou pôsobili romanticky. Návštevu britského kráľovského páru Melania odštartovala v maslovo-žltom modeli. Neskôr zaujala v bielom kostýme od Ralph Lauren doplnenom o štýlový slamenný klobúk. Samotné stretnutie s kráľovským párom prebehlo v srdečnej atmosfére. Melania a Donald Trump privítali Karola III. a Camillu podaním rúk pri ich príchode do Bieleho domu. Táto návšteva má špeciálny význam – ide o prvú oficiálnu cestu kráľa do USA od jeho nástupu na trón po smrti kráľovnej Alžbety v roku 2022.

Koho šaty vás ohúrili najviac?

Viac o téme: Kráľovská rodinaMelania TrumpŠtátna večera
Nahlásiť chybu

Zoznam TV

Správy
Správy
Prominenti

Domáce správy

Domáce
Domáce
Domáce
Nitra

Zahraničné

Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné

Prominenti

Zahraniční prominenti
Domáci prominenti
Zahraniční prominenti
Domáci prominenti

Zaujímavosti

dromedar.sk
Zaujímavosti
Zaujímavosti
Zaujímavosti

Dobré správy

Domáce
hashtag.sk
Domáce
Domáce

Ekonomika

Šport

MS v hokeji do 18 rokov
MS v hokeji do 18 rokov
Tipsport ELH
Juraj Slafkovský

Auto-moto

Správy
Predstavujeme
Správy
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Aktuality
Vyhorenie
Kurzy a štúdium
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Kuracie prsia
Koláče a torty

Technológie

Armádne technológie
Aplikácie a hry
Bezpečnosť
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Pre kutilov

Údržba a opravy
Údržba a opravy
Okrasná záhrada
Záhrada

Stream naživo

Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalšie zo Zoznamu