Na manžela Hilmerovej sa to valí: Najprv operácia srdca, teraz... kruté bolesti! A pomoc nikde

BRATISLAVA - Choreograf Jaro Bekr nemá práve najľahšie obdobie. Len nedávno prekvapil verejnosť správou o vážnych zdravotných komplikáciách, ktoré vyústili až do operácie srdca v susednom Rakúsku. Zdalo sa, že si konečne vydýchne, no opak je pravdou. Najnovšie ho potrápila nečakaná a poriadne nepríjemná bolesť, ktorá ho dohnala až na pokraj zúfalstva.
Bekr sa o svoj nepríjemný zážitok podelil priamo na sociálnej sieti. Problémy so zubami nemal celé roky, preto ranné pobolievanie najskôr nepovažoval za nič vážne. „Cca 20 rokov som nemal problém, a preto, keď ma včera ráno začal pobolievať zub, šupol som Ibáč a prešlo to,“ opísal začiatok, ktorý sa spočiatku zdal úplne nevinne.
Skutočný šok však prišiel uprostred noci. „O 1 v noci som sa zobudil na brutál bolesť. Fakt fest. Šupol som 2 Ibáče a... nič,“ priznal. Keď ani lieky nezabrali a bolesť neustupovala, rozhodol sa hľadať pomoc. „Po hoďke, keď som len sedel na posteli a ticho skučal, som sa vybral na pohotovosť.“
Namiesto úľavy však prišlo ďalšie rozčarovanie. Bekr zistil, že nájsť v Bratislave zubnú pohotovosť počas noci nie je vôbec jednoduché. „V BA sú všetky ordinácie označené ako pohotovosť max do 23ej, či polnoci,“ napísal. Ešte viac ho zaskočila jedna z ambulancií, ktorá navonok pôsobila ako nonstop služba. „Aj tá, ktorej svieti na polku Petržalky nápis Pohotovosť 24/7. Tam som chvíľu postál jak šteniatko a zvonil, kým som pochopil ten ich marketing.“
Jediná dostupná zubná služba od neho navyše žiadala RTG snímok, ktorý pri sebe, pochopiteľne, nemal. Nezostávalo mu tak nič iné, len sa vrátiť domov a prečkať noc s liekmi proti bolesti. „Tak som dojedol ten Paralen, čo doma ostal,“ dodal. Ráno, hneď po otvorení ambulancie, kontaktoval svoju zubárku, ktorá ho napokon zobrala. Po zákroku sa mu výrazne uľavilo, aj keď následky cítil ešte niekoľko hodín. „Jedlo mi z umŕtvenej papule padalo ešte večer, ale šťastný,“ zhodnotil s odstupom.
Celý incident v ňom však zanechal trpkú príchuť. Podľa vlastných slov by v takej chvíli neváhal zaplatiť čokoľvek, len aby sa bolesti zbavil. „Ak by bola niektorá ambulancia otvorená naozaj 24/7, bol som ochotný dať hocikoľko lóve za pomoc,“ priznal otvorene. Zdá sa, že smola sa na manžela herečky Moniky Hilmerovej v poslednom čase lepí vo veľkom.
