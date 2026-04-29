Streda29. apríl 2026, meniny má Leo, Lea, zajtra Anastázia

Magyar ide upratovať: Orbánov kontroverzný úrad na ochranu suverenity končí, ušetrí milióny eur

Péter Magyar
Péter Magyar (Zdroj: SITA/Robert Hegedus/MTI via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BUDAPEŠŤ - Dezignovaný maďarský premiér Péter Magyar v stredu oznámil, že jeho vláda po nástupe do funkcie zruší Úrad na ochranu suverenity, ktorý bol podľa neho využívaný na politické účely. Štát vďaka tomu ušetrí ročne šesť miliárd forintov (približne 16 miliónov eur), uviedol Magyar podľa agentúry MTI.

Úrad na ochranu suverenity zriadila končiaca vláda premiéra Viktora Orbána na základe zákona z decembra 2023. Jeho deklarovanou úlohou je vyšetrovať konkrétne činnosti vykonávané v záujme iného štátu alebo zahraničného orgánu, organizácie alebo fyzickej osoby, ak je pravdepodobné, že porušujú alebo ohrozujú suverenitu Maďarska.

„Bezodkladne zrušíme tento fiktívny úrad na ochranu suverenity, ktorý slúži ako politický obušok a výdajňa peňazí,“ vyhlásil Magyar. Budúci maďarský premiér sa o kritizovanom úrade zmienil viackrát aj v minulosti. Pri jednej príležitosti vlani povedal, že v prípade volebného víťazstva jeho strany Tisza by nová vláda „posypala jeho miesto soľou“, pripomenula agentúra MTI.

Šéf úradu Tamás Lánczi v reakcii na Magyarovo oznámenie na sieti Facebook napísal, že jeho zrušením „nezmiznú javy, ktoré odhalil“. V tejto súvislosti vyhlásil, že „zahraničné politické vplyvy a pokusy vnútiť maďarskej vláde a spoločnosti cudziu vôľu tu zostanú“.

Viac o téme: MaďarskoPeniazeÚrad na ochranu suverenityPéter Magyar
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Dcéra Karola Duchoňa na premiére The Duchon's 2: V jednej sekunde vyletela zo stoličky a spustila...
Dcéra Karola Duchoňa na premiére The Duchon's 2: V jednej sekunde vyletela zo stoličky a spustila...
Prominenti
Feminity TV
Správy

Domáce správy

Domáce
Domáce
Domáce
Trenčín

Zahraničné

Péter Magyar
Magyar ide upratovať: Orbánov kontroverzný úrad na ochranu suverenity končí, ušetrí milióny eur
Zahraničné
Prominenti

Zaujímavosti

Dobré správy

Ekonomika

Šport

Auto-moto

Kariéra a motivácia

Varenie a recepty

Technológie

Bývanie

Pre kutilov

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalšie zo Zoznamu