Ostrá kritika Putina od ruskej krásky: VIDEO Nepáči sa jej obmedzovanie internetu! Ľudia sa vás boja

MOSKVA - Známa ruská influencerka a bývalá Playboy modelka prekvapila ostrým odkazom prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Otvorene prehovorila o strachu ľudí aj internetovej cenzúre.
Nečakaný odkaz smerom do Kremľa
Ruská influencerka Victoria Bonya sa nečakane pustila do prezidenta Vladimira Putina. Na sociálnej sieti Instagram zverejnila video, v ktorom ho priamo vyzvala, aby zmenil prístup k obmedzovaniu internetu.
Ako prvé na jej vystúpenie upozornilo exilové médium Meduza.
„Vladimír Vladimirovič, ľudia sa vás boja. Ale ste prezident našej krajiny. Nemyslím si, že by sme sa mali báť.“
Sprísňovanie kontroly nad internetom
Jej slová prichádzajú v čase, keď ruské úrady výrazne pritvrdzujú reguláciu internetu. Viaceré západné komunikačné služby boli zablokované a vo veľkých mestách ako Moskva či Petrohrad zaznamenali obyvatelia opakované výpadky pripojenia.
Podľa kritikov sa Kremeľ snaží čoraz viac kontrolovať, aké informácie sa medzi ľuďmi šíria. Zameriava sa aj na VPN služby, ktoré mnohí Rusi využívajú na obchádzanie cenzúry a prístup k aplikáciám ako WhatsApp, Telegram či Signal.
Dôvera v prezidenta oslabuje
Rastúce obmedzenia vyvolávajú aj nespokojnosť verejnosti. Podľa prieskumu organizácie FOM dôveruje prezidentovi približne 71 percent Rusov, čo je o päť percentuálnych bodov menej než predtým a zároveň ide o najnižšiu hodnotu od roku 2019.
Protesty blokujú aj zvláštnymi dôvodmi
Úrady sa snažia predísť protestom proti cenzúre rôznymi spôsobmi. Ako uvádza Associated Press, v niektorých prípadoch používajú aj netradičné zámienky.
Na Sibíri napríklad zakázali demonštráciu s odôvodnením, že prebieha „kontrola stromov“. Inde argumentovali problémami so zimnou údržbou alebo ešte stále platnými pandemickými opatreniami.
Kritika aj z radov bývalých podporovateľov
Napätie sa prenáša aj medzi ľudí, ktorí v minulosti režim podporovali. Bonya síce žije v Monaku, no jej publikum tvoria prevažne Rusi.
Internetová cenzúra tak zasahuje aj ju – prichádza o sledovateľov a tým aj o príjmy. Tvrdí však, že jej vystúpenie má širší význam.
„Ľudia sú zúfalí“
Vo svojom prejave upozornila aj na problémy, o ktorých sa podľa nej nedá slobodne hovoriť. Spomenula napríklad povodne v Dagestane či ekologickú haváriu pri Anape. „Ľudia sú zúfalí a vyhľadávajú: Ako môžem odísť z Ruska?"
Silná odozva aj pochybnosti
Video si v priebehu niekoľkých hodín získalo viac než 600-tisíc reakcií. Objavili sa však aj kritické hlasy. „Chcete, aby sa v Rusku niečo zmenilo, ale zároveň hovoríte, že Putina podporujete.“
Aj samotná Bonya zostala v hodnotení opatrná. Prezidenta označila za silného lídra, no zároveň zdôraznila jeho zodpovednosť riešiť problémy krajiny. „Vláda slúži ľuďom, nie naopak.“