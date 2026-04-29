Košickí policajti v akcii: Agresori bodli muža po tom, čo im povedal nie! Skončili v putách

KOŠICE - Policajti zasahovali v pondelok (27. 4.) večer pri násilnom incidente, ku ktorému došlo na jednej z ulíc v Košiciach. Mladý muž utrpel zranenie v oblasti brucha po tom, čo odmietol ponuku dvoch mužov na sexuálne služby ženy. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu výtržníctva. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

„Podľa doterajších zistení k mužovi pristúpili dvaja muži, ktorí mu ponúkali sexuálne služby inej ženy. Muž tieto služby odmietol. Následne mu jeden z mužov mal odcudziť peňaženku a mobilný telefón a druhý ho mal bodnúť nožom do oblasti brucha a obaja podozriví z miesta ušli,“ uviedla hovorkyňa. Na miesto boli okamžite vyslaní policajti aj záchranári, ktorí zranenému mužovi poskytli pomoc a odviezli ho do nemocnice. Muž utrpel podľa predbežnej lekárskej správy zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 14 dní.

„Policajti aktívne prehľadávali košické ulice a vďaka ich pohotovej a rýchlej reakcii sa podarilo podozrivých mužov vypátrať. Dvoch mužov vo veku 30 a 34 rokov obmedzili na osobnej slobode,“ uviedla Illésová. Obaja boli podrobení dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, pozitívna bola iba v prípade 34-ročného muža s hodnotou 1,52 promile.

Oboch podozrivých po potrebných úkonoch zo zadržania prepustili. Policajti vykonávajú ďalšie procesné úkony smerujúce k riadnemu objasneniu skutku.

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

