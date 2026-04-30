Obrovská potupa Putina: Vplyvný ruský generál ho ostro kritizuje! Koho vlastne ideme vyčerpať?

LONDÝN - V Rusku zaznela mimoriadne ostrá kritika Vladimira Putina z úst človeka, ktorý dlhé roky patril k najvyšším predstaviteľom armády. Bývalý náčelník generálneho štábu Jurij Balujevskij otvorene spochybnil spôsob vedenia vojny proti Ukrajine a naznačil, že Kremeľ krajinu vedie do nebezpečnej situácie.
Putin podľa generála zlyháva
Jurij Balujevskij, ktorý bol v minulosti aj námestníkom ministra obrany, vystúpil na rokovaní ruskej Verejnej komory s mimoriadne tvrdým prejavom. V ňom kritizoval reakcie Kremľa na ukrajinské útoky aj celkové vedenie vojny.
Podľa Balujevského sa Rusko namiesto skutočnej sily príliš sústredilo na propagandu a predvádzanie vlastných zbraní.
„Rusko ako prvé vyvinulo hypersonické zbrane. A čo sme urobili? Chodili sme po svete a kričali na každom rohu: ‚Máme zbrane, ktoré nemá žiadna krajina — a dlho mať nebude,‘“ povedal bývalý generál.
Vzápätí však prišla ešte tvrdšia poznámka smerom k Vladimirovi Putinovi. „Ale našu krajinu to bezpečnejšou neurobilo.“
Kritika prišla aj kvôli útokom na Rusko
Balujevskij ostro spochybnil aj reakciu Kremľa na ukrajinské útoky hlboko na ruskom území. Spomenul pritom incident z roku 2023, keď dron dopadol na kupolu Kremľa, kde sídli ruský prezident.
„Hovorili sme o červených čiarach, ale ako veľmi ešte môžu byť tie čiary červenšie? Neviem, čo ste cítili, keď ukrajinský dron pristál na kupole budovy, v ktorej sedí vrchný veliteľ,“ vyhlásil podľa britského denníka Mirror.
Generál následne pripomenul aj útoky na ruské lietadlá včasného varovania AWACS. „Ani nehovorím o tom, keď tie drony pristávali na našich lietadlách včasného varovania dlhého dosahu. Keď útočili na naše objekty, stále som čakal... no, kedy?“ dodal.
„Kedy začneme bojovať naozaj?“
V prejave zazneli aj slová, ktoré sú v ruskom prostredí mimoriadne nezvyčajné. Balujevskij totiž otvorene naznačil, že Rusko sa podľa neho do skutočného boja ešte ani naplno nezapojilo.
„Kedy začneme bojovať naozaj? Buď je Rusko silné, alebo nebude existovať vôbec,“ vyhlásil bývalý vysoký veliteľ ruskej armády.
Zároveň tvrdil, že Západ podľa neho Rusku otvorene naznačuje budúcu konfrontáciu.
„Naši ‚partneri‘ na Západe nám hovoria priamo: možno prežijete rok 2027, ale v roku 2028 si po vás určite prídeme.“
Výsmech vojne opotrebovania
Balujevskij je známy aj tvrdými postojmi k jadrovým zbraniam a už v minulosti podporoval myšlienku preventívnych jadrových úderov v prípade existenčnej hrozby pre Rusko.
Aj tentoraz zašiel veľmi ďaleko. Otvorene sa vysmial predstave, že Rusko dokáže viesť dlhoročnú vyčerpávajúcu vojnu proti Západu.
„Čo máme v tejto situácii robiť? Pokračovať v špeciálnej vojenskej operácii ešte niekoľko rokov ako vo vojne opotrebovania? A koho vlastne chceme vyčerpať? Celú Európu? Celé NATO spolu s Japonskom a všetkými ostatnými, ktorí sa k nim pridali? A čo my sami?“ vyhlásil.
Takéto útoky na Putina sú v Rusku vzácne
Otvorená kritika Vladimira Putina od bývalého vysokopostaveného vojenského predstaviteľa patrí v Rusku k mimoriadne neobvyklým javom.
Balujevského vystúpenie navyše prichádza v čase, keď ukrajinské sily podľa viacerých správ úspešne brzdia ruský postup na fronte a zároveň zintenzívňujú útoky hlboko na území kontrolovanom Kremľom.
Ruského prezidenta pritom v posledných týždňoch kritizovali aj viacerí prorusky orientovaní blogeri a vojenskí komentátori.