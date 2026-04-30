Štvrtok30. apríl 2026, meniny má Anastázia, zajtra

Obrovská potupa Putina: Vplyvný ruský generál ho ostro kritizuje! Koho vlastne ideme vyčerpať?

Jurij Balujevskij na archívnej fotografii
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

LONDÝN - V Rusku zaznela mimoriadne ostrá kritika Vladimira Putina z úst človeka, ktorý dlhé roky patril k najvyšším predstaviteľom armády. Bývalý náčelník generálneho štábu Jurij Balujevskij otvorene spochybnil spôsob vedenia vojny proti Ukrajine a naznačil, že Kremeľ krajinu vedie do nebezpečnej situácie.

Putin podľa generála zlyháva

Jurij Balujevskij, ktorý bol v minulosti aj námestníkom ministra obrany, vystúpil na rokovaní ruskej Verejnej komory s mimoriadne tvrdým prejavom. V ňom kritizoval reakcie Kremľa na ukrajinské útoky aj celkové vedenie vojny.

Podľa Balujevského sa Rusko namiesto skutočnej sily príliš sústredilo na propagandu a predvádzanie vlastných zbraní.

„Rusko ako prvé vyvinulo hypersonické zbrane. A čo sme urobili? Chodili sme po svete a kričali na každom rohu: ‚Máme zbrane, ktoré nemá žiadna krajina — a dlho mať nebude,‘“ povedal bývalý generál.

Vzápätí však prišla ešte tvrdšia poznámka smerom k Vladimirovi Putinovi. „Ale našu krajinu to bezpečnejšou neurobilo.“

Kritika prišla aj kvôli útokom na Rusko

Balujevskij ostro spochybnil aj reakciu Kremľa na ukrajinské útoky hlboko na ruskom území. Spomenul pritom incident z roku 2023, keď dron dopadol na kupolu Kremľa, kde sídli ruský prezident.

„Hovorili sme o červených čiarach, ale ako veľmi ešte môžu byť tie čiary červenšie? Neviem, čo ste cítili, keď ukrajinský dron pristál na kupole budovy, v ktorej sedí vrchný veliteľ,“ vyhlásil podľa britského denníka Mirror.

Generál následne pripomenul aj útoky na ruské lietadlá včasného varovania AWACS. „Ani nehovorím o tom, keď tie drony pristávali na našich lietadlách včasného varovania dlhého dosahu. Keď útočili na naše objekty, stále som čakal... no, kedy?“ dodal.

„Kedy začneme bojovať naozaj?“

V prejave zazneli aj slová, ktoré sú v ruskom prostredí mimoriadne nezvyčajné. Balujevskij totiž otvorene naznačil, že Rusko sa podľa neho do skutočného boja ešte ani naplno nezapojilo.

„Kedy začneme bojovať naozaj? Buď je Rusko silné, alebo nebude existovať vôbec,“ vyhlásil bývalý vysoký veliteľ ruskej armády.

Zároveň tvrdil, že Západ podľa neho Rusku otvorene naznačuje budúcu konfrontáciu.

„Naši ‚partneri‘ na Západe nám hovoria priamo: možno prežijete rok 2027, ale v roku 2028 si po vás určite prídeme.“

Výsmech vojne opotrebovania

Balujevskij je známy aj tvrdými postojmi k jadrovým zbraniam a už v minulosti podporoval myšlienku preventívnych jadrových úderov v prípade existenčnej hrozby pre Rusko.

Aj tentoraz zašiel veľmi ďaleko. Otvorene sa vysmial predstave, že Rusko dokáže viesť dlhoročnú vyčerpávajúcu vojnu proti Západu.

„Čo máme v tejto situácii robiť? Pokračovať v špeciálnej vojenskej operácii ešte niekoľko rokov ako vo vojne opotrebovania? A koho vlastne chceme vyčerpať? Celú Európu? Celé NATO spolu s Japonskom a všetkými ostatnými, ktorí sa k nim pridali? A čo my sami?“ vyhlásil.

Takéto útoky na Putina sú v Rusku vzácne

Otvorená kritika Vladimira Putina od bývalého vysokopostaveného vojenského predstaviteľa patrí v Rusku k mimoriadne neobvyklým javom.

Balujevského vystúpenie navyše prichádza v čase, keď ukrajinské sily podľa viacerých správ úspešne brzdia ruský postup na fronte a zároveň zintenzívňujú útoky hlboko na území kontrolovanom Kremľom.

Ruského prezidenta pritom v posledných týždňoch kritizovali aj viacerí prorusky orientovaní blogeri a vojenskí komentátori.

Viac o téme: ArmádaOstrá kritikaRuskoVladimir PutinUkrajinaJurij Balujevskij
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Vladimir Putin
MIMORIADNY ONLINE Putin volá Trumpovi! Navrhuje prímerie k Dňu víťazstva: Zbrane majú utíchnuť
Zahraničné
Bývalý kremeľský propagandista Iľja
Bývalý priateľ Kremľa prekvapil: Putina onedlho čaká tichý prevrat! Už sú pripravení nasledovníci
Zahraničné
FOTO Rusi majú toho DOSŤ!
Rusi majú toho DOSŤ! Putin im blokuje internet, veľké zhromaždenie pred jeho kanceláriou, majú strach!
Zahraničné
Vladimir Putin na každoročnej
Putin je v koncoch: Sám priznal obrovské problémy Ruska! Hrozí hospodársky kolaps
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hokejista Adam Goljer po zápase s Dánskom
Hokejista Adam Goljer po zápase s Dánskom
MS v hokeji
Slovenský klavirista dobyl svet: Jeho videoklip konkuruje popovým hviezdаm na prestížnom festivale
Slovenský klavirista dobyl svet: Jeho videoklip konkuruje popovým hviezdаm na prestížnom festivale
Prominenti
Kuracie nugetky Kvetky Horváthovej
Kuracie nugetky Kvetky Horváthovej
Prominenti

Domáce správy

Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Máme pre vás tie najlepšie tipy na darčeky
Domáce
Trh s autami hlási
Trh s autami hlási zmeny: SUV-čka valcujú konkurenciu! Medzi Slovákmi dominuje TENTO model
Domáce
Taraba na Kysuciach: Do
Taraba na Kysuciach: Do regiónu tečú státisíce eur! Odpad sa bude triediť efektívnejšie a bez drahších poplatkov
Domáce
Košice čakajú veľké zmeny: Nový zákon prinesie menej mestských častí a viac poslancov
Košice čakajú veľké zmeny: Nový zákon prinesie menej mestských častí a viac poslancov
Košice

Zahraničné

ONLINE Napätie v Iráne
ONLINE Napätie v Iráne neutícha: Wadephul s Rubiom hovoria o rýchlom riešení, v hre sú aj sankcie
Zahraničné
Donald Trump
MIMORIADNY ONLINE Trump po rozhovore s Putinom prehovoril: Bolo to veľmi dobré, prímerie je na stole
Zahraničné
Jurij Balujevskij na archívnej
Obrovská potupa Putina: Vplyvný ruský generál ho ostro kritizuje! Koho vlastne ideme vyčerpať?
Zahraničné
DESIVÉ ZISTENIE Emilia si
DESIVÉ ZISTENIE Emilia si myslela, že vypila pokazené mlieko: Všetko je inak, zostáva jej rok života!
Zahraničné

Prominenti

Po 20 rokoch stále
Po 20 rokoch stále spolu: Takto dnes vyzerá známe trio zo Superstar! Ich priateľstvo pretrvalo roky...
Domáci prominenti
AI módna polícia z
AI módna polícia z premiéry: Tanečnica z Let's Dance to prehnala a... Táto sa obliekla nevhodne!
Domáci prominenti
Jakubiskova niekdajšia milenka: Jedna
Jakubiskova niekdajšia milenka: Jedna z najsexi Češiek a... Fú, veď bola vtedy vydatá!
Osobnosti
FOTO Markéta Konvičková
Zázrak po rokoch boja: Ťažko chorá Konvičková hlási skvelé správy! Konečne sa mi podarilo...
Domáci prominenti

Zaujímavosti

KONIEC MÝTOM o cholesterole:
KONIEC MÝTOM o cholesterole: Vedci sledovali tisíce ľudí, TÁTO potravina chráni mozog pred Alzheimerom!
Zaujímavosti
NAJVÄČSIE TABU ženskej sexuality
NAJVÄČSIE TABU ženskej sexuality odhalené: Ultrazvuk ukázal, ČO v skutočnosti vyteká z tela ženy pri ORGAZME!
Zaujímavosti
Úmrtia na vysoký krvný
Úmrtia na vysoký krvný tlak rastú: Najviac ohrozená je skupina, ktorú by ste nečakali
vysetrenie.sk
Miznú vám centimetre? Odborníci
Miznú vám centimetre? Odborníci odhalili, prečo sa MUŽSKÁ PÝCHA zmenšuje a ako to zastaviť!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce
Rakúsko mení turizmus (Zdroj:
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
hashtag.sk
FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce

Ekonomika

Na rodičovský dôchodok zostávajú posledné hodiny: Ako poslať peniaze ešte v termíne?
Na rodičovský dôchodok zostávajú posledné hodiny: Ako poslať peniaze ešte v termíne?
Nové energošeky už v máji: Slováci môžu čakať vyššie sumy, nárok na energopomoc sa však bude prehodnocovať!
Nové energošeky už v máji: Slováci môžu čakať vyššie sumy, nárok na energopomoc sa však bude prehodnocovať!
Padla tajná cigaretová fabrika v bývalom družstve: Mala únikovú trasu, rušičky aj ubytovanie pre 20 ľudí! (foto)
Padla tajná cigaretová fabrika v bývalom družstve: Mala únikovú trasu, rušičky aj ubytovanie pre 20 ľudí! (foto)
Smelé plány zostali len na papieri: Vláda priznala, že diera v rozpočte bude oveľa väčšia, ako plánovala!
Smelé plány zostali len na papieri: Vláda priznala, že diera v rozpočte bude oveľa väčšia, ako plánovala!

Šport

Juraj Slafkovský verzus Erik Černák: Online prenos z piateho zápasu Tampa Bay – Montreal
Juraj Slafkovský verzus Erik Černák: Online prenos z piateho zápasu Tampa Bay – Montreal
Juraj Slafkovský
VIDEO Gólová kanonáda v Trenčíne! Slovenskí mladíci sfúkli Dánov a zahrajú si o medaily
VIDEO Gólová kanonáda v Trenčíne! Slovenskí mladíci sfúkli Dánov a zahrajú si o medaily
MS v hokeji do 18 rokov
Brány v Madride odomkli len penalty: Hancko s Atléticom vydreli remízu, rozhodne odveta
Brány v Madride odomkli len penalty: Hancko s Atléticom vydreli remízu, rozhodne odveta
Liga majstrov
Slovensko s obrovskou šancou na finále! Poznáme semifinálové dvojice MS do 18 rokov
Slovensko s obrovskou šancou na finále! Poznáme semifinálové dvojice MS do 18 rokov
MS v hokeji do 18 rokov

Auto-moto

Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Predstavujeme
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Správy
FOTO + VIDEO: BMW radu 7 - dôsledný facelift ovplyvnení technikou Neue Klasse
FOTO + VIDEO: BMW radu 7 - dôsledný facelift ovplyvnení technikou Neue Klasse
Predstavujeme
Správa o nehode: Ako postupovať pri dopravnej nehode
Správa o nehode: Ako postupovať pri dopravnej nehode
Správy

Kariéra a motivácia

Skúsení kandidáti si zámerne mažú roky praxe zo životopisu. Dôvod vás možno prekvapí!
Skúsení kandidáti si zámerne mažú roky praxe zo životopisu. Dôvod vás možno prekvapí!
CV a motivačný list
Vlna prepúšťania pokračuje: Ohrozené pracovné miesta hlásia slovenské aj svetové firmy
Vlna prepúšťania pokračuje: Ohrozené pracovné miesta hlásia slovenské aj svetové firmy
Aktuality
Ako si privyrobiť popri práci a nevyhorieť? Nastavte si tieto hranice
Ako si privyrobiť popri práci a nevyhorieť? Nastavte si tieto hranice
Vyhorenie
Vzdelávanie bez výčitiek: Profesijný rast za 10 minút denne
Vzdelávanie bez výčitiek: Profesijný rast za 10 minút denne
Kurzy a štúdium

Varenie a recepty

Francúzsky trik na to najšťavnatejšie kura. Stačí pridať ocot a med a výsledok vás dostane.
Francúzsky trik na to najšťavnatejšie kura. Stačí pridať ocot a med a výsledok vás dostane.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Trhané kuracie mäso v domácej BBQ omáčke: zabudnite na omáčku z obchodu!
Trhané kuracie mäso v domácej BBQ omáčke: zabudnite na omáčku z obchodu!
Kuracie prsia
Chutí lepšie ako z cukrárne! Tento koláč s čokoládou si zamiluješ
Chutí lepšie ako z cukrárne! Tento koláč s čokoládou si zamiluješ
Koláče a torty

Technológie

Muž vošiel do mora s malou ranou, o tri dni prišiel o nohu. „Mäsožravá“ baktéria sa šíri aj do dovolenkových oblastí
Muž vošiel do mora s malou ranou, o tri dni prišiel o nohu. „Mäsožravá“ baktéria sa šíri aj do dovolenkových oblastí
Veda a výskum
Bol Kraken skutočný? Vedci našli stopy po obrej chobotnici, ktorá mohla pred 100 miliónmi rokov vládnuť oceánom
Bol Kraken skutočný? Vedci našli stopy po obrej chobotnici, ktorá mohla pred 100 miliónmi rokov vládnuť oceánom
História
Vedci vytvorili roboty z uzlov. Nemajú motor ani batériu, no po zahriatí vyskočia takmer dva metre vysoko
Vedci vytvorili roboty z uzlov. Nemajú motor ani batériu, no po zahriatí vyskočia takmer dva metre vysoko
Technológie
Európska komisia opäť pritlačila na Google: Žiada, aby sa Android otvoril aj konkurenčným AI asistentom
Európska komisia opäť pritlačila na Google: Žiada, aby sa Android otvoril aj konkurenčným AI asistentom
Android

Bývanie

Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax

Pre kutilov

Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Záhrada
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Údržba a opravy
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Údržba a opravy
Krásne popínavé trvalky, s ktorými nie je cez sezónu veľa práce navyše
Krásne popínavé trvalky, s ktorými nie je cez sezónu veľa práce navyše
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Osudové spojenia: Tieto dvojice znamení sa k sebe vracajú celý život
Partnerské vzťahy
Osudové spojenia: Tieto dvojice znamení sa k sebe vracajú celý život
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
ONLINE Napätie v Iráne
Zahraničné
ONLINE Napätie v Iráne neutícha: Wadephul s Rubiom hovoria o rýchlom riešení, v hre sú aj sankcie
Donald Trump
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Trump po rozhovore s Putinom prehovoril: Bolo to veľmi dobré, prímerie je na stole
Jurij Balujevskij na archívnej
Zahraničné
Obrovská potupa Putina: Vplyvný ruský generál ho ostro kritizuje! Koho vlastne ideme vyčerpať?
Trh s autami hlási
Domáce
Trh s autami hlási zmeny: SUV-čka valcujú konkurenciu! Medzi Slovákmi dominuje TENTO model

Ďalšie zo Zoznamu