Trh s autami hlási zmeny: SUV-čka valcujú konkurenciu! Medzi Slovákmi dominuje TENTO model

BRATISLAVA – Éra klasických sedanov či hatchbackov sa pomaly končí. Slováci aj ostatní Európania majú pri kúpe auta čoraz jasnejšiu prioritu – chcú SUV. Aktuálne dáta potvrdzujú, že popularita vozidiel s vyšším podvozkom neustále rastie, pričom zákazníci sú za ne ochotní zaplatiť viac ako za bežné typy karosérií. Pozrite sa, ktoré modely sú u nás absolútnymi hitmi a akú farbu si vyberáme najčastejšie.

Vozidlá kategórie SUV už tvoria viac ako tretinu všetkých online predajov ojazdených áut. Podľa štatistík online platformy Carvago ich podiel medziročne vzrástol na takmer 36 %. Ľudia oceňujú najmä lepší výhľad z vozidla, pocit bezpečia a robustnosť konštrukcie. Za tieto výhody si však musíte siahnuť hlbšie do vrecka – za SUV si v priemere priplatíte o 7 % viac než za iné typy vozidiel.

Najväčšej obľube sa tešia takzvané kompaktné modely, ktoré tvoria takmer polovicu predajov v tomto segmente. Typickým európskym kupcom je človek, ktorý hľadá štvorročné auto s nájazdom okolo 67-tisíc kilometrov.

Na Slovensku vládne Kodiaq

Zatiaľ čo v Česku boduje športovo ladená Cupra Formentor, slovenský trh zostáva verný tradícii a praktickosti. „Typickým slovenským nákupom je spoľahlivá benzínová Škoda Kodiaq s pohonom 4x4. Slovenským vodičom pritom nevadí ani nájazd okolo 100-tisíc kilometrov, ak im dáva zmysel cena,“ vysvetľuje Viktor Holík z Carvago Slovakia.

Hoci pri mohutných SUV mnohí stále čakajú pod kapotou naftový motor, štatistiky hovoria o inom. Prvenstvo si drží benzín (37,8 %), no najväčší skok zaznamenali elektromobily. Ich podiel medziročne vzrástol na takmer 20 %, a to najmä na úkor naftových motorov a hybridov, ktoré zaznamenali najvýraznejší prepad.

Zaujímavosťou je aj súboj o pohon náprav. Hoci si SUV kupujeme kvôli pocitu „štvorkolky“, reálne je trh rozdelený takmer na polovicu (51,5 % pre 4x4). Pri mestských modeloch ako Škoda Karoq dokonca drvivá väčšina zákazníkov (až 89 %) volí len pohon predných kolies.

Konzervatívni Európania: Farba musí byť nenápadná

Ak si myslíte, že na cestách uvidíte hýrivé farby, ste na omyle. Európski motoristi zostávajú v tomto smere mimoriadne konzervatívni. Viac ako polovicu trhu ovláda sivá a čierna. Spolu s bielou tvoria tieto tri farby takmer dve tretiny všetkých predajov. Ak túžite po červenej či zelenej, v bazároch ich nájdete len v jednotkách percent.

