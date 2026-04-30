Po 20 rokoch stále spolu: Takto dnes vyzerá známe trio zo Superstar! Ich priateľstvo pretrvalo roky...

BRATISLAVA - Jedna veta, jedna fotka a vlna nostalgie. Spomienky na druhú sériu Superstar ožili vďaka nečakanému stretnutiu trojice, ktorú si mnohí pamätajú dodnes.
Druhá séria speváckej šou Slovensko hľadá Superstar patrí dodnes medzi tie, na ktoré mnohí spomínajú najradšej. Silné spevácke výkony, výrazné osobnosti aj emócie, ktoré vtedy sledovalo celé Slovensko, z nej spravili nezabudnuteľnú televíznu kapitolu. Práve z tejto série vzišlo viacero mien, ktoré si diváci pamätajú dodnes – a medzi nimi aj trojica, ktorá sa po rokoch opäť stretla.
Aktuálnu spoločnú fotografiu zverejnil Jakub Petraník. Na zábere je spolu s Matejom Koreňom a Petrou Kepeňovou – tvárami, ktoré si okamžite môžeme spojiť s jednou z najúspešnejších sérií šou.„Večné Superstarovské trio aj po 20 rokoch,“ napísal k fotografii, ktorá okamžite vyvolala vlnu reakcií. Fanúšikovia začali spomínať na svoje obľúbené vystúpenia, ale aj na atmosféru, ktorú šou v tom čase prinášala.
O to silnejší je fakt, že nejde o žiadnu archívnu snímku, ale o aktuálny moment. Trojica tak po rokoch ukázala nielen to, ako sa zmenili, ale aj to, že medzi nimi zostalo niečo, čo čas nevymazal. Úsmevy, uvoľnená nálada a prirodzená blízkosť naznačujú, že ich nespája len minulosť, ale aj dlhoročné priateľstvo.
