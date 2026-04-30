MIMORIADNY ONLINE Trump po rozhovore s Putinom prehovoril: Bolo to veľmi dobré, prímerie je na stole

KYJEV/MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin v telefonickom rozhovore informoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je pripravený vyhlásiť prímerie vo vojne s Ukrajinou počas osláv sovietskeho víťazstva v druhej svetovej vojne, uviedol podľa agentúr Putinov poradca Jurij Ušakov. Trump podľa Ušakova podporil Putinovu iniciatívu a vyhlásil, že verí, že dohoda o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine je blízko. Americký prezident následne podľa agentúry Reuters označil rozhovor so svojím ruským náprotivkom za veľmi dobrý.
Rusko oslavuje sovietske víťazstvo vo vojne 9. mája, ide o jeden z najdôležitejších sviatkov v krajine. Vlani Putin pri tejto príležitosti vyhlásil trojdňové prímerie, ktoré nebolo dohodnuté s Ukrajinou. Telefonát bol prvým verejne oznámeným rozhovorom medzi oboma lídrami od 9. marca, keď spolu hovorili deväť dní po tom, čo Spojené štáty a Izrael začali vojnu proti Iránu, pripomenula agentúra Reuters.
Americký prezident uviedol, že Putinovi navrhol vyhlásenie prímeria vo vojne na Ukrajine. „A myslím si, že to možno urobí,“ odpovedal reportérom na otázku, či ruský prezident pokoj zbraní skutočne oznámi. Reuters pripomína, že Trump sa v minulosti o Putinovi vyjadroval pozitívne a naopak ostro kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Putin v dnešnom telefonáte podľa Ušakova poukázal na neprijateľnosť prípadnej americkej pozemnej operácie v Iráne. Za správne považuje Trumpovo rozhodnutie predĺžiť prímerie s Iránom, dodal poradca.
Ušakov neuviedol, aké návrhy Putin v súvislosti s Iránom predložil. Moskva už skôr ponúkla, že z krajiny odvezie obohatený urán, pripomenul Reuters. Podľa Trumpa ruský prezident opäť navrhol, že v tejto otázke pomôže. „Ja som však povedal, že by som bol oveľa radšej, keby sa zapojil do ukončenia vojny na Ukrajine,“ uviedol šéf Bieleho domu. Obaja prezidenti spolu hovorili priateľsky a vecne viac ako jeden a pol hodiny, telefonát sa uskutočnil z ruskej iniciatívy, dodal Ušakov. Trump vo volebnej kampani sľuboval ukončiť vojnu Ruska proti Ukrajine do 24 hodín, ale doteraz ani tri kolá americko-rusko-ukrajinských rokovaní neviedli k žiadnemu prelomu. Mierové rokovania na konci februára prerušil začiatok americko-izraelskej vojny proti Iránu. Vojna Ruska proti Ukrajine, ktorú Putin rozpútal vo februári 2022, pokračuje piatym rokom.