Kráľ Karol vyjadril solidaritu pri pamätníku útokov z 11. septembra

NEW YORK - Kráľ Karol III. v stredu zdôraznil svoju „trvalú solidaritu s americkým ľudom“ počas návštevy pamätníka útokov z 11. septembra 2001 v New Yorku. Britský panovník je na štátnej návšteve USA zameranej na uzdravenie napätých vzťahov medzi Londýnom a Washingtonom. Informuje o tom agentúra AFP.
Štvordňová cesta Karola III., zatienená napätím okolo vojny v Iráne, sa začala vo Washingtone, kde panovníka a jeho manželku kráľovnú Kamilu privítal prezident Donald Trump. Britský kráľovský pár v New Yorku položil kyticu bielych ruží a ručne písaný odkaz k jednému z dvoch reflexných nádrží, ktoré označujú miesto, kde kedysi stálo Svetové obchodné centrum. „Uctievame si pamiatku tých, ktorí tak tragicky prišli o život 11. septembra 2001,“ uvádza sa v odkaze pri príležitosti 25. výročia teroristických útokov, pri ktorých zahynulo takmer 3000 ľudí. „Vyjadrujeme trvalú solidaritu s americkým ľudom tvárou v tvár ich hlbokej strate,“ dodáva sa v ňom.
Karol s Kamilou prišli k pamätníku v konvoji čiernych vozidiel a sprevádzal ich podnikateľ a bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg, ktorý je predsedom Pamätníka a múzea 11. septembra. Karol, oblečený v uniforme námorníctva, a Kamila v čiernych šatách si podali ruky a rozprávali sa s rodinami obetí, záchranármi a miestnymi predstaviteľmi.
Návštevu New Yorku ukončil v aukčnom dome Christie's
Panovníka tiež videli v spoločnosti newyorského starostu Zohrana Mamdaniho. Ten predtým povedal, že bude na kráľa naliehať, aby do Indie vrátil diamant Koh-i-noor, ktorý britské impérium získalo ešte v 19. storočí, dodáva AFP. Britský panovník ukončil svoju návštevu New Yorku účasťou na slávnostnom galavečere v aukčnom dome Christie's, ktorý sa zameral na kultúrne väzby medzi oboma stranami Atlantiku, ako aj na prácu jeho mládežníckej charitatívnej organizácie The King's Trust. Medzi hosťami bola bývalá redaktorka časopisu Vogue Anna Wintourová, spevák Lionel Richie a návrhárky Donatella Versaceová či Stella McCartneyová.
Na recepcii Karol III. povedal, že puto medzi Britániou a Spojenými štátmi je „vzťah zakorenený v spoločnej kreativite, podnikavosti a hodnotách, ktorý nám pripomína, že spolu sme skutočne lepší.“ Kamila sa medzitým zúčastnila na podujatí pri príležitosti 100. narodenín Macka Pú, ktorý vzišiel z tvorby anglického autora Alana Alexandra Millnea a anglického ilustrátora Ernesta Howarda Sheparda. V Newyorskej verejnej knižnici prečítala Kamila úryvok z tejto rozprávky miestnym školákom. Pridala sa k nej americká herečka Sarah Jessica Parkerová a autor thrillerov Harlan Coben. Bezpečnostné opatrenia v New Yorku boli počas kráľovskej návštevy prísne, keďže sa konala len niekoľko dní po údajnom pokuse o atentát na Trumpa na washingtonskom tlačovom galavečere.