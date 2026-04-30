Štvrtok30. apríl 2026, meniny má Anastázia, zajtra

Trump zvažuje tvrdý krok voči Nemecku: USA môžu stiahnuť časť svojich vojakov

WASHINGTON - Spojené štáty podľa vyjadrenia tamojšieho prezidenta Donalda Trumpa zvažujú možné stiahnutie časti svojich vojakov z Nemecka. USA v tejto záležitosti čoskoro dospejú k rozhodnutiu, napísal Trump vo štvrtok na svojej platforme Truth Social. Informuje o tom agentúra DPA.

„Spojené štáty študujú a posudzujú možné zníženie počtu vojakov v Nemecku a v najbližšom krátkom čase k tomuto rozhodnutiu prijmú rozhodnutie. Ďakujeme za vašu pozornosť venovanú tejto záležitosti!“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti. Len v utorok pritom prezident USA vyslovil kritiku na adresu nemeckého kancelára Friedricha Merza za jeho výroky o amerických útokoch na Irán. Merz podľa Trumpa „nevie, o čom hovorí“ a nečudo, že sa “Nemecku vedie tak zle čo sa týka ekonomiky aj iných oblastí“, napísal na sieti Truth Social.

Samotný Merz v stredu v Berlíne uviedol, že jeho vzťah s Trumpom „zostáva - aspoň z môjho pohľadu - rovnako dobrý ako kedykoľvek predtým“. „Stále spolu vedieme konštruktívne diskusie,“ podotkol v tejto súvislosti nemecký kancelár. Počas niekoľkých desaťročí existovali v Európe desiatky veľkých amerických vojenských základní, pripomína DPA. V Nemecku medzi ne patrí Európske velenie síl USA (EUCOM) v Stuttgarte a letecká základňa Ramstein v spolkovej krajine Porýnie-Falcko, ktorá slúži ako centrum pre americké vzdušné sily.

V minulom roku bolo v Európe umiestnených približne 80.000 amerických vojakov. Podľa údajov Kongresu mali Spojené štáty v roku 2024 len v Nemecku vyše 35.000 vojakov, hoci sa teraz predpokladá, že toto číslo je aktuálne vyššie; nemecké médiá uvádzajú, že sa blíži k 50.000.

Počas oboch svojich funkčných období sa Trump v rámci kritiky NATO už niekoľkokrát vyhrážal znížením počtu amerických vojakov v Nemecku aj u ďalších európskych spojencov, pripomína agentúra AFP, podľa ktorej je Washington teraz zrejme odhodlaný potrestať spojencov, ktorí nepodporili americko-izraelskú vojnu v Iráne ani neprispeli k mierovým silám v kľúčovom Hormuzskom prielive. Len niekoľko hodín pred Trumpovým príspevkom o počte vojakov v Nemecku sa pritom americký minister zahraničných vecí Marco Rubio telefonicky rozprával so šéfom nemeckej diplomacie Johannom Wadephulom o situácii v Iráne.

Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Trh s autami hlási zmeny: SUV-čka valcujú konkurenciu! Medzi Slovákmi dominuje TENTO model
Taraba na Kysuciach: Do regiónu tečú státisíce eur! Odpad sa bude triediť efektívnejšie a bez drahších poplatkov
Košice čakajú veľké zmeny: Nový zákon prinesie menej mestských častí a viac poslancov
Kráľ Karol vyjadril solidaritu pri pamätníku útokov z 11. septembra
USA stále dlhujú nedoplatky na členskom, tvrdí šéf WHO
USA prispejú na opravu ochranného krytu reaktora v Černobyli, uviedol Zelenskyj
Hollywoodu dala zbohom! Z bývalky Johnnyho Deppa je mama na plný úväzok a... TU vedie tajný život
Po 20 rokoch stále spolu: Takto dnes vyzerá známe trio zo Superstar! Ich priateľstvo pretrvalo roky...
AI módna polícia z premiéry: Tanečnica z Let's Dance to prehnala a... Táto sa obliekla nevhodne!
Jakubiskova niekdajšia milenka: Jedna z najsexi Češiek a... Fú, veď bola vtedy vydatá!
KONIEC MÝTOM o cholesterole: Vedci sledovali tisíce ľudí, TÁTO potravina chráni mozog pred Alzheimerom!
NAJVÄČSIE TABU ženskej sexuality odhalené: Ultrazvuk ukázal, ČO v skutočnosti vyteká z tela ženy pri ORGAZME!
Úmrtia na vysoký krvný tlak rastú: Najviac ohrozená je skupina, ktorú by ste nečakali
Miznú vám centimetre? Odborníci odhalili, prečo sa MUŽSKÁ PÝCHA zmenšuje a ako to zastaviť!
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Na rodičovský dôchodok zostávajú posledné hodiny: Ako poslať peniaze ešte v termíne?
Nové energošeky už v máji: Slováci môžu čakať vyššie sumy, nárok na energopomoc sa však bude prehodnocovať!
Padla tajná cigaretová fabrika v bývalom družstve: Mala únikovú trasu, rušičky aj ubytovanie pre 20 ľudí! (foto)
Smelé plány zostali len na papieri: Vláda priznala, že diera v rozpočte bude oveľa väčšia, ako plánovala!

Slovensko s obrovskou šancou na finále! Poznáme semifinálové dvojice MS do 18 rokov
VIDEO Veľký krok k postupu: Montreal si ukradol dôležitý piaty zápas pre seba
VIDEO Gólová kanonáda v Trenčíne! Slovenskí mladíci sfúkli Dánov a zahrajú si o medaily
Brány v Madride odomkli len penalty: Hancko s Atléticom vydreli remízu, rozhodne odveta
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
FOTO + VIDEO: BMW radu 7 - dôsledný facelift ovplyvnení technikou Neue Klasse
Správa o nehode: Ako postupovať pri dopravnej nehode
Skúsení kandidáti si zámerne mažú roky praxe zo životopisu. Dôvod vás možno prekvapí!
Vlna prepúšťania pokračuje: Ohrozené pracovné miesta hlásia slovenské aj svetové firmy
Ako si privyrobiť popri práci a nevyhorieť? Nastavte si tieto hranice
Vzdelávanie bez výčitiek: Profesijný rast za 10 minút denne
Francúzsky trik na to najšťavnatejšie kura. Stačí pridať ocot a med a výsledok vás dostane.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Trhané kuracie mäso v domácej BBQ omáčke: zabudnite na omáčku z obchodu!
Chutí lepšie ako z cukrárne! Tento koláč s čokoládou si zamiluješ
Zdravá strava nemusí stačiť, ak k nej pridávaš tieto potraviny. Vedci ich spojili s horšou pozornosťou
Muž vošiel do mora s malou ranou, o tri dni prišiel o nohu. „Mäsožravá“ baktéria sa šíri aj do dovolenkových oblastí
Bol Kraken skutočný? Vedci našli stopy po obrej chobotnici, ktorá mohla pred 100 miliónmi rokov vládnuť oceánom
Vedci vytvorili roboty z uzlov. Nemajú motor ani batériu, no po zahriatí vyskočia takmer dva metre vysoko
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax

Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Krásne popínavé trvalky, s ktorými nie je cez sezónu veľa práce navyše
ONLINE Napätie v Iráne neutícha: Wadephul s Rubiom hovoria o rýchlom riešení, v hre sú aj sankcie
MIMORIADNY ONLINE Trump po rozhovore s Putinom prehovoril: Bolo to veľmi dobré, prímerie je na stole
Obrovská potupa Putina: Vplyvný ruský generál ho ostro kritizuje! Koho vlastne ideme vyčerpať?
Trh s autami hlási zmeny: SUV-čka valcujú konkurenciu! Medzi Slovákmi dominuje TENTO model

