Veľká razia v Anglicku: V náboženskej komunite mali zneužívať, nútiť k sobášom a zotročovať

LONDÝN - Britská polícia zadržala šesť osôb v rámci vyšetrovania podozrení zo sexuálneho zneužívania, nútených sobášov a zotročovania v rámci islamskej náboženskej komunity na severovýchode Anglicka. Informuje o tom agentúra DPA a PA Media.
Na raziách v meste Crewe v okrese Cheshire sa zúčastnilo približne 500 policajtov. Zásah sa týkal náboženskej komunity s názvom Ahmadi Religion of Peace and Light, ktorá v spomenutom meste sídli. Polícia v Cheshire spresnila, že vo väzbe sa aktuálne nachádzajú štyria muži a dve ženy americkej, mexickej, talianskej, španielskej a britskej národnosti. Spomenutá náboženská komunita, ktorá je napojená na jednu z vetiev islamu, má sídlo v budove bývalého sirotinca v Crewe, pričom v komplexe žije približne 150 ľudí. Polícia však zasahovala aj v ďalších dvoch nehnuteľnostiach spojených s podozrivými osobami, píše DPA.
Prehovorila žena, ktorá bola súčasťou tejto komunity
K raziám došlo po tom, čo jedna žena ešte v marci predstúpila s tvrdeniami o znásilneniach a sexuálnom zneužívaní, keď bola v roku 2023 súčasťou tejto komunity. Všetky údajné skutky sa pritom týkali jednej obete. „Dnešná operácia je výsledkom podrobného a dôkladného vyšetrovania hlásení o závažných sexuálnych trestných činoch, nútených manželstvách a zotročovaní, do ktorých boli zapojení členovia náboženskej skupiny s názvom Ahmadi Religion of Peace and Light v Crewe. Hoci zatknutí sú členmi skupiny, chcem objasniť, že nejde o vyšetrovanie náboženstva – ide o vyšetrovanie závažných obvinení, ktoré nám boli nahlásené,“ uviedol Hlavný superintendent Gareth Wrigley z polície v Cheshire.
„Všetky hlásenia o sexuálnych útokoch berieme vážne a sme odhodlaní urobiť všetko pre to, aby sme dosiahli spravodlivosť,“ dodal. Dotknutá náboženská skupina sa v roku 2021 presťahovala do Cheshire zo Švédska, pričom tam kúpila budovu bývalého sirotinca, kde sa následne aj usadila, píše DPA. Skupinu podľa nemeckej agentúry založil Abdullah Hashem, ktorý je údajne egyptsko-amerického pôvodu. V záujme ochrany a starostlivosti o dovedna 56 detí z tejto komunity bolo zriadených niekoľko sociálnych centier. Tieto deti boli všetky vzdelávané doma a boli súčasťou komunity.