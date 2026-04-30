USA stále dlhujú nedoplatky na členskom, tvrdí šéf WHO

ŽENEVA - Spojené štáty stále nesplatili svoje nedoplatky na členských poplatkoch Svetovej zdravotníckej organizácii, uviedol v stredu šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zámer Washingtonu odísť je pritom podmienený ich zaplatením, informuje agentúra AFP.
Tedros vyjadril nádej, že Spojené štáty uhradia dlžné peniaze – čo je ich dobrovoľná podmienka pre odchod z organizácie, ktorú si pri vstupe sami stanovili. Americký prezident Donald Trump v januári 2025, hneď v prvý deň svojho návratu do úradu, odovzdal WHO ročnú výpoveď svojej krajiny. „Čo sa týka nedoplatkov USA, odstúpenie USA je podmienené dvoma vecami,“ povedal Tedros na tlačovej konferencii v Ženeve. „Prvou je oznámenie rok vopred, ktoré je skutočne splnené. A druhou je zaplatenie nedoplatkov, takže dúfame, že to urobia, zatiaľ sme však nič nedostali,“ podotkol.
Spojené štáty boli pritom najväčším prispievateľom do rozpočtu WHO, píše AFP. Podľa Tedrosa neexistujú „žiadne signály“, ktoré by naznačovali, že Washington s peniazmi príde, dodal však, že „nejde o peniaze“. „Problémom je, že zdravotná bezpečnosť potrebuje univerzálnosť a USA svojím stiahnutím (z WHO) vystavujú riziku samy seba i zvyšok sveta. Takže je to rovnaká situácia, v ktorej prehrávajú všetci,“ podotkol Tedros. „Takže sa nezameriavame na peniaze. Zameriavame sa na to, aby sme pomohli USA pochopiť a prehodnotiť situáciu,“ dodal s tým, že „najlepšou reakciou je globálna spolupráca a solidarita.“
USA si vyhradili právo vystúpiť
Hoci americká vlajka už pred sídlom WHO v Ženeve neveje, rozhodovací orgán WHO – výročné zhromaždenie jej členských štátov – rozhodne o vystúpení USA na svojom zasadnutí od 18. do 23. mája. Ústava WHO neobsahuje klauzulu o vystúpení. Spojené štáty si však vyhradili právo vystúpiť, keď sa v roku 1948 stali členov WHO – pod podmienkou, že dodržia ročnú výpovednú lehotu a v plnej miere splnia svoje finančné záväzky za daný fiškálny rok.
Výpovedná lehota už uplynula, Washington však stále nezaplatil svoje príspevky za rok 2024 ani 2025 a dlhuje tak približne 260 miliónov dolárov. Spojené štáty boli tradične najväčším darcom WHO. V januári, keď výpovedná lehota uplynula, minister zahraničných vecí USA Marco Rubio a minister zdravotníctva USA Robert F. Kennedy mladší zaútočili na WHO s tvrdením, že „poškvrnila a zničila všetko, čo pre ňu Amerika urobila“, pričom „urážky Ameriky“ podľa nich pokračujú až do konca. Napriek tomu však napríklad Kennedy stále pravidelne komunikuje s Tedrosom. „Z času na čas zostávame v kontakte,“ povedal šéf WHO novinárom.