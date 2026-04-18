Putin je v koncoch: Sám priznal obrovské problémy Ruska! Hrozí hospodársky kolaps

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin prvýkrát otvorene pripustil zhoršujúci sa stav ekonomiky. Podľa oficiálnych údajov krajina zaostáva za prognózami.
Viac než štyri roky od začiatku vojny na Ukrajine čelí Rusko rastúcim problémom aj na domácej scéne. Prezident Vladimir Putin sa tentoraz k situácii vyjadril neobvykle priamo a priznal, že ekonomický vývoj zaostáva za očakávaniami.
Na stretnutí venovanom hospodárstvu, o ktorom informovala štátna agentúra TASS, uviedol, že makroekonomické ukazovatele nedosahujú predpokladané hodnoty. „Zaostávajú nielen za odhadmi expertov a analytikov, ale aj za prognózami vlády a centrálnej banky,“ povedal.
Pokles ekonomiky aj slabnúca dynamika
Podľa prezentovaných údajov sa ruské hospodárstvo na začiatku roka zmenšovalo. Hrubý domáci produkt v januári a februári klesol o 1,8 percenta, pričom ekonomická aktivita oslabuje už druhý mesiac po sebe.
Putin zároveň upozornil, že ide o trend, ktorý nemožno ignorovať. Ako jediný pozitívny signál spomenul nízku mieru nezamestnanosti, ktorá sa drží na úrovni približne 2,1 percenta.
Výzva na zásah
Ruský prezident vyzval vládu, aby pripravila konkrétne kroky na podporu rastu. Ministerstvo financií má podľa jeho pokynov navrhnúť opatrenia, ktoré by podporili podnikanie a presun pracovných síl do odvetví s vyššou pridanou hodnotou.
Zároveň zdôraznil potrebu udržať stabilitu verejných financií aj napriek výkyvom na globálnych trhoch.
Reakcie na sociálnych sieťach
Putinove slová vyvolali reakcie aj mimo Ruska. Kritici režimu ich interpretujú ako priznanie hlbších problémov.
Ku Kremľu kritické médium Nexta na sociálnej sieti X ironicky poznamenalo: „Štyri roky po začiatku trojdňovej vojny Putin konečne zistil, že jeho plán zlyhal.“
Na vyjadrenia upozornil aj bývalý poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Geraščenko, pod ktorého príspevkom sa objavili komentáre naznačujúce, že situácia môže byť ešte vážnejšia, než naznačujú oficiálne čísla.
Ruská ekonomika čelí dlhodobo tlaku v dôsledku vojny aj medzinárodných sankcií. Najnovšie vyjadrenia prezidenta naznačujú, že problémy už nemožno úplne prehliadať ani na najvyššej úrovni.