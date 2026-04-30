Štvrtok30. apríl 2026, meniny má Anastázia, zajtra

ONLINE Napätie v Iráne neutícha: Wadephul s Rubiom hovoria o rýchlom riešení, v hre sú aj sankcie

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/AP/Geert Vanden Wijngaert, SITA/Fadel Senna/Pool Photo via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

RABAT - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul telefonoval v stredu so svojím americkým rezortným kolegom Marcom Rubiom ohľadne vojny v Iráne. Informuje o tom agentúra DPA.

Naživo z Blízkeho východu:

ONLINE

Zdroje blízke šéfovi nemeckej diplomacie, ktorý je aktuálne na oficiálnej návšteve Maroka, uviedli, že sa s Rubiom zhodol na potrebe urýchleného riešenia dosiahnutého prostredníctvom rokovaní v záujme upokojiť napätie. Obaja ministri zároveň vidia možnosť pokroku smerom k zaisteniu bezpodmienečného opätovného otvorenia Hormuzského prielivu, ktorý je kľúčovou globálnou obchodnou trasou, uviedli zdroje.

Dlhodobá stabilita si bude vyžadovať, aby sa Irán zaviazal natrvalo upustiť od vývoja jadrových zbraní, uviedla nemecká strana s tým, že dosiahnutie tohto cieľa si bude možno vyžadovať zvýšenie nátlaku na Teherán vrátane sankcií, pričom Nemecko a Spojené štáty sú odhodlané úzko koordinovať svoje úsilie. Ministri sa tiež dohodli, že počas nasledujúcich dní zostanú v blízkom kontakte.

Medzi USA a Iránom je v súčasnosti v platnosti prímerie. Patová situácia medzi bojujúcimi stranami v Hormuzskom prielive však zaťažuje globálnu ekonomiku: Irán do značnej miery uzavrel Hormuzský prieliv pre všetky zahraničné lode, zatiaľ čo USA reagovali blokovaním lodí plávajúcich do a z iránskych prístavov, pripomína DPA.

Viac o téme: USAIránIzraelVojnaBlízky východ
Nahlásiť chybu

Zoznam TV

Prominenti

Zaujímavosti

Dobré správy

Ekonomika

Šport

Auto-moto

Kariéra a motivácia

Varenie a recepty

Technológie

Bývanie

Pre kutilov

Stream naživo

Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalšie zo Zoznamu