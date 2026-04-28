Bývalý priateľ Kremľa prekvapil: Putina onedlho čaká tichý prevrat! Už sú pripravení nasledovníci

MOSKVA - Kedysi obhajoval Kremeľ, dnes predpovedá pád Vladimira Putina. Iľja Remeslo tvrdí, že ruský prezident môže prísť o moc už v najbližších mesiacoch.
Bývalý podporovateľ Kremľa Iľja Remeslo prišiel s tvrdeniami, ktoré v Rusku vyvolali veľký rozruch. Muž, ktorý v minulosti obhajoval režim Vladimira Putina, dnes hovorí o blížiacom sa konci jeho éry.
V rozhovore s mediálnou osobnosťou Ksenijou Sobčakovou vyhlásil, že zásadné zmeny môžu prísť už na prelome rokov 2026 a 2027.
Hovorí o tichom prevrate
Remeslo tvrdí, že Putin nemusí skončiť v dôsledku otvoreného vojenského puču. Podľa neho sa všetko odohrá nenápadne, priamo vo vnútri mocenského systému.
„Bude to niečo veľmi tiché,“ vyhlásil podľa Expressu. Situáciu prirovnal k roku 1953 po smrti Josifa Stalina, keď moc postupne prevzal Nikita Chruščov.
„Jedného dňa sa zobudíme v úplne inej krajine,“ tvrdí bývalý propagandista.
Putinovo okolie ho vraj nenávidí
Remeslo zároveň vykresľuje veľmi napätú atmosféru v Kremli. Tvrdí, že časť ľudí z prezidentskej administratívy aj vládnych kruhov už Putina v súkromí odmieta. „Nenávidia ho, pretože im všetko zobral,“ vyhlásil.
Podľa neho sa medzi elitami hromadí frustrácia a systém sa dostáva do bodu, keď vnútorné rozpory môžu prerásť do zásadnej zmeny.
Spomenul aj možných nástupcov
Na otázku, kto by mohol Putina nahradiť, reagoval opatrne. Tvrdil, že otvorené pomenovanie favorita by mu mohlo spôsobiť problémy. Napriek tomu uviedol tri mená, ktoré podľa neho patria medzi najvážnejších kandidátov.
Prvým je ruský premiér Michail Mišustin, ktorého označil za lojálneho technokrata.
Ďalším menom je minister hospodárstva Maxim Rešetnikov, ktorý podľa Remesla zohral významnú úlohu pri zvládaní sankcií.
Ako tretieho spomenul generálplukovníka Alexeja Ďumina – bývalého Putinovho ochrankára a súčasného poradcu Kremľa, o ktorom sa už dlhšie špekuluje ako o možnom nástupcovi.
Z propagandistu kritik režimu
Premena Iľju Remesla je podľa médií výrazná. Ešte donedávna patril medzi hlasných obhajcov Kremľa a tvrdých kritikov zosnulého opozičného politika Alexeja Navaľného.
Dnes však hovorí úplne inak. Putina označuje za vojnového zločinca, klamára a zlodeja. V prípade Navaľného priznáva výčitky svedomia za svoje niekdajšie útoky. „Nikto si nezaslúži zomrieť v takých podmienkach,“ povedal o smrti opozičného lídra.
Remeslo zároveň vyzval ďalších ľudí zo systému, aby sa nebáli vystúpiť proti režimu. „Nebojte sa, nakoniec zvíťazíme,“ odkázal.