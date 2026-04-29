Slovenskú politiku zasiahla smutná správa: Zomrel bývalý poslanec Matovičovho hnutia Slovensko!

BRATISLAVA - Vo veku 82 rokov zomrel bývalý poslanec hnutia Slovensko Ján Kerekréti.
O úmrtí informovalo hnutie Slovensko na sociálnej sieti. "S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí nášho kolegu a kamaráta, bývalého poslanca NR SR Jána Kerekrétiho," napísali.
"Janko bol povzbudením pre každého, kto ho poznal. Vedel pomôcť, poradiť a ak išlo o boj za dobro Slovenska, boj za hodnoty, tak bol principiálnym a nikdy neuhol. Vo svojom životnom optimizme, hľadaní pravdy a rozdávaní láskavých slov bol príkladom pre nás všetkých," spomínajú na neho.
"Česť jeho pamiatke… Príbuzným a najbližším Janka Kerekrétiho vyjadrujeme úprimnú sústrasť," dodali.
"Maestro budete nám chýbať. Česť vašej pamiatke. Úprimnú sústrasť rodine a pozostalým," napísal Peter Pollák jr.
"Bol to dobrý a láskavý človek, nech odpočíva v pokoji," spomína na Jána Kerekrétiho neho Jurah Šeliga z Demokratov.
"Janko Kerekréti bol poslancom NR SR a sedel v poslaneckej lavici blízko mňa. Dnes odišiel navždy, ale ja verím, že sa s ním ešte raz stretnem…," uviedol jeho býbalý kolega z poslaneckých lavíc Marek Šefčík. "Janka si pamätám ako rozhľadeného a rozvážneho človeka. Na poslaneckých kluboch vnášal do diskusií taký iný, pokojneší pohľad, aj keď časy boli ťažké - krízové. Asi sa tomu vraví, že bral veci s nadhľadom. Áno, taký bol," spomína. "Bol tiež veriacim človekom a bol presvedčený o tom, že za dobro a spravodlivosť sa nielen oplatí bojovať, ale že je to povinnosťou veriaceho človeka," dodal.
Jeho kolega z minulého volebného obdobia, poslanec Jozef Pročko, na neho spomína ako na rozvážneho a vzdelaného človeka. "Janko budeš chýbať," odkázal.