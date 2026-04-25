Rusi majú toho DOSŤ! Putin im blokuje internet, veľké zhromaždenie pred jeho kanceláriou, majú strach!

MOSKVA - Desiatky Rusov sa v piatok dopoludnia zišli pred prezidentskou kanceláriou v Moskve, aby odovzdali petíciu vyzývajúcu Vladimira Putina na ukončenie represií na internete. Napriek tomu, že ide o formálne legálny krok, účastníci priznávajú strach a upozorňujú na tlak zo strany úradov. Putinovo Rusko totiž už týždne blokuje viaceré sociálne siete a niektorý weby.
Kremeľ v poslednom období výrazne sprísnil kontrolu online priestoru. Blokuje viaceré známe aplikácie ako Facebook, WhatsApp či Telegram a v rôznych regiónoch dochádza k riadeným výpadkom internetu. Tie citeľne zasahujú najmä podnikateľov. Tí sa sťažujú aj podľa spravodajcov BBC.
Mám veľký strach, celá sa trasiem, priznala jedna protestujúca
"Nemáte strach?" opýtal sa reportér BBC Steve Rosenberg jednej z účastníčok."Mám veľký strach. Trasiem sa," priznala žena čakajúca v rade na podpis petície.
Aj keď podanie petície nie je v Rusku nezákonné, realita je podľa BBC iná. "Ľudia sa v autoritárskom štáte vystavujú nebezpečenstvu," uviedol Rosenberg s tým, že bezpečnostné zložky si účastníkov natáčali priamo z ulice.
Blokovanie internetových stránok spôsobuje aj výpadky tých, ktoré nie sú problémové
Problémy spôsobené výpadkami internetu potvrdzujú aj podnikatelia. Julija, majiteľka cateringovej firmy, opísala konkrétne dopady: "Naše webové stránky neboli dostupné a nemohli sme generovať tržby. Zakaždým, keď blokujú internet alebo aplikácie ako Telegram či WhatsApp, prichádzame o peniaze."
Vraj chcú takto preventívne zamedziť útokom, Putinov argument je však deravý
Podľa nej je jej biznis úplne závislý od internetu. "Bez prístupu v tejto podobe prestane existovať,“ dodala. Putin obmedzenia obhajuje bezpečnostnými dôvodmi. Tvrdí, že ide o opatrenia na prevenciu teroristických útokov a že nariadil zachovať nepretržitú prevádzku základných služieb. Ruské úrady zároveň tvrdia, že výpadky mobilného internetu majú dezorientovať ukrajinské drony.
BBC však upozorňuje, že dronové útoky pokračovali aj v oblastiach, kde bol internet vypnutý.
Žiadny Facebook, Instagram, Telegram a ani WhatsApp
Ruské úrady medzitým zablokovali všetky platformy spoločnosti Meta vrátane Facebooku, Instagramu či WhatsAppu. V posledných týždňoch sa výrazne obmedzil aj Telegram a nedostupná je aj sieť X. Paradoxom zostáva, že ruskí politici tieto platformy naďalej využívajú bez obmedzení.
Moskva sa snaží presadiť vlastnú aplikáciu Max, no medzi ľuďmi nemá dôveru. "Mnohí si myslia, že ju vláda vytvorila na kontrolu našich správ," uviedol bývalý poslanec Boris Nadeždin.
Napätie v krajine zvyšujú aj obmedzenia verejných zhromaždení. Aktivistka Julija Gregová chcela zorganizovať protest proti výpadkom internetu, no úrady jej to neumožnili. "Navrhli sme viacero miest, no všade mali vraj upratovať ulice. Keď ponúkli náhradný termín, neskôr ho zrušili kvôli hrozbe dronov," opísala situáciu.
Krátko nato ju navštívili policajti priamo v práci. "Natočili ma, ako podpisujem varovanie od prokurátora. Cítila som sa ako teroristka," dodala.
Hoci sú demonštrácie v Rusku oficiálne legálne, organizátori ich musia vopred nahlásiť, čo v praxi znamená žiadosť o povolenie. Účasť na nepovolenom proteste môže viesť k pokutám, väzeniu alebo obom trestom.