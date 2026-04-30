BRATISLAVA - Naša AI módna kritička Evelina sa pozrela na outfity zo slávnostnej premiéry filmu Diabol nosí Pradu 2. Ako zhodnotila celebrity? Kto pohorel a kto naopak zahviezdil?
Katarína Ivanková, herečka
Veľmi ženské, hravé, pôsobí to elegantne a upravene. Pekné, štýlové a vhodné na premiéru. Hodnotenie: 10/10
Kinga Puhová, modelka
Farba je veľmi efektná a na premiéru funguje výborne. Strih pekne zvýrazňuje postavu a pôsobí žensky. Ladiace topánky sú dobrá voľba. Vrchná časť je už dosť komplikovaná, možno až prehnane – uberá to elegancii. Hodnotenie: 8,5/10
Vera Wisterová, moderátorka
Zaujímavý materiál, pekne zvýraznená postava. Materiál môže pôsobiť lacnejšie, rukávy sú príliš dominantné. Hodnotenie: 6/10
Lucia Forman Habancová, hovorkyňa
Sukňa je originálna a veselá. Pekne to oživuje celý vzhľad. Vrch pôsobí príliš obyčajne na takúto udalosť. Perly, kabelka a vzor sukne spolu súťažia o pozornosť. Je to skôr denný outfit, menej vhodné na premiéru. Hodnotenie: 5/10
Lea Daniš, moderátorka
Zaujímavý kontrast jemného a tvrdšieho štýlu. Bunda ale pôsobí príliš mohutne a deformuje siluetu. Topánky farebne neladia ideálne. Hodnotenie: 6/10