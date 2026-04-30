USA prispejú na opravu ochranného krytu reaktora v Černobyli, uviedol Zelenskyj

KYJEV - Spojené štáty prispejú sumou 100 miliónov dolárov (85,6 milióna eur) na opravy ochrannej konštrukcie nad poškodeným reaktorom v Černobyľskej jadrovej elektrárni, uviedol v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informuje o tom agentúra DPA.
Zelenskyj v príspevku na platforme X označil tento prísľub zo strany USA za dôležitý krok podpory a vyjadril zaň vďačnosť. Na opravy ochrannej konštrukcie reaktora bude potrebných dovedna viac než 500 miliónov eur (583 miliónov dolárov), dodal ukrajinský prezident. Ukrajina spolupracuje so svojimi partnermi na zabezpečení potrebných finančných prostriedkov, povedal Zelenskyj a dodal, že každý príspevok ju posúva bližšie k cieľu.
Zasiahnuté bolo aj Slovensko
Výbuch v jadrovej elektrárni v Černobyli na Ukrajine v roku 1986 bol najhoršou civilnou jadrovou katastrofou v dejinách. Havária a následný požiar uvoľnili do životného prostredia nad časťami územia vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Únik rádioaktívnych látok najviac postihol priľahlé oblasti Ukrajiny a Bieloruska. Kontaminované vzdušné prúdy zasiahli aj väčšinu Európy vrátane Slovenska.
Nové hrozby pre túto lokalitu aktuálne predstavuje už viac než štyri roky trvajúca ruská vojenská ofenzíva na Ukrajinu, pripomína DPA. Zelenskyj v nedeľu pri príležitosti 40. výročia katastrofy v Černobyľskej jadrovej elektrárni obvinil Rusko, že pácha „jadrový terorizmus“. Poukázal na to, že ruské drony pravidelne prelietavajú nad areálom bývalej jadrovej elektrárne a jeden z nich vo februári minulého roka dokonca narazil do betónového sarkofágu, ktorý chráni zvyšky štvrtého reaktorového bloku. Moskva vtedy svoju zodpovednosť poprela a obvinila Ukrajinu, že útok pravdepodobne podnikla sama.