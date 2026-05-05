Desivá letecká havária: Lietadlo vrazilo do domu! VIDEO Všetko zachytila kamera

BELO HORIZONTE - Tragédia v brazílskom meste Belo Horizonte si vyžiadala obete aj zranených. Pilot malého lietadla krátko po vzlete stratilo kontrolu a narazilo do zástavby.
Dramatické sekundy po štarte
Letecké nešťastie v Brazílii zachytili aj kamery. Malé lietadlo sa zrútilo len krátko po tom, ako odštartovalo z letiska v meste Belo Horizonte.
Pilot ešte pred pádom stihol kontaktovať riadiacu vežu a nahlásiť technické problémy. O niekoľko okamihov neskôr svedkovia sledovali, ako sa stroj nečakane stáča a stráca stabilitu.
Náhly manéver a tvrdý náraz
K havárii došlo v štáte Minas Gerais. Podľa informácií portálu Globo, ktorý sa odvoláva na miestnych hasičov, lietadlo vzlietlo o 12.16 miestneho času.
Krátko po štarte pilot oznámil poruchu. Záznamy zverejnené na sociálnych sieťach zachytávajú posledné momenty letu – stroj letel nízko nad budovami, prudko zabočil doľava a následne narazil do steny jedného z objektov. Po náraze dopadol na parkovisko v blízkosti.
Obete a zranení
Na palube sa v čase nehody nachádzalo päť ľudí. Dvaja piloti náraz neprežili. Zvyšní traja pasažieri utrpeli zranenia a záchranári ich previezli do nemocnice.
Starší typ lietadla
Podľa údajov brazílskej Národnej agentúry civilného letectva išlo o model EMB-721C. Tento typ lietadla bol vyrobený ešte v roku 1979.
Okolnosti nehody preverujú
Presné príčiny tragédie zatiaľ nie sú známe. Vyšetrovatelia sa zameriavajú najmä na hlásenú technickú poruchu, ktorú pilot oznámil tesne pred stratou kontroly nad strojom.