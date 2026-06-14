Beštiálny čin: Gang mal znásilniť mladú študentku z programu Erasmus! Jej svedectvo naháňa hrôzu

MILÁNO - Dvadsaťročná Španielka prišla do Milána na stáž v rámci programu Erasmus. Po nočnej zábave však podľa svojho svedectva prežila traumatický útok. Tvrdí, že sa po návšteve milánskeho klubu stala obeťou skupinového znásilnenia. Prípad vyšetruje polícia.
Mladá študentka zo Španielska sa obrátila na taliansku políciu s vážnym obvinením. Tvrdí, že sa stala obeťou skupinového sexuálneho útoku po návšteve nočného klubu na okraji Milána. Vyšetrovatelia sa teraz snažia identifikovať podozrivých pomocou výpovedí svedkov, kamerových záznamov aj analýzy telefónnej komunikácie.
Večer sa mal niesť v znamení zábavy
Dvadsaťročná študentka absolvovala v Miláne stáž v rámci programu Erasmus. Osudnú noc z piatka 22. mája na sobotu 23. mája 2026 vyrazila spolu s kamarátkou z rovnakej krajiny do klubu The Beach na ulici Via Corelli, ktorý sa nachádza vo východnej časti mesta smerom na letisko Linate.
Podľa informácií portálu Leggo.it sa v podniku konala populárna hudobná akcia, ktorá prilákala veľké množstvo návštevníkov. Počas večera však mladá žena stratila svoju kamarátku z dohľadu a zostala sama.
Zoznámila sa s dvojicou mladíkov
Keď si sadla na pohovku v jednej z oddychových zón podniku, prihovorili sa jej dvaja mladí muži. Podľa jej výpovede boli približne v rovnakom veku ako ona.
„Nepamätám si, ktorý z nich sa mi prihovoril ako prvý. Viem len, že sme sa začali rozprávať,“ vypovedala podľa denníka Corriere della Sera.
Rozhovor trval len krátko. Následne ju jeden z mladíkov požiadal, aby ho sprevádzala von z klubu. Súhlasila a netušila, čo má nasledovať.
„Začal robiť veci, ktoré som nechcela“
Podľa výpovede študentky ju aj druhý muž nenápadne nasledoval až na parkovisko pri klube. Tam sa situácia podľa jej slov zmenila na nočnú moru. „Začal robiť veci, ktoré som nechcela,“ opísala mladá žena vyšetrovateľom.
Neskôr si vraj všimla, že sa na miesto začali schádzať ďalší muži. „V určitom momente som videla prichádzať jeho kamarátov,“ uviedla vo výpovedi.
Podrobnosti udalosti si podľa vlastných slov pamätá len útržkovito. Spomienky sú nejasné a poznačené šokom. „Pamätám si len to, že som sa bála,“ povedala.
Vyšetrovatelia preverujú všetky stopy
Podľa oznámenia ženy ju skupina mužov odviedla do odľahlejšej časti parkoviska. Následne mala byť prinútená nastúpiť do jedného z áut, ktoré podľa jej výpovede presunuli ešte ďalej od frekventovaných miest.
Po odchode podozrivých sa jej podarilo dostať späť k vstupu do klubu. Tam sa obrátila na pracovníka bezpečnostnej služby a oznámila mu, čo sa stalo. Krátko nato našla aj kamarátku, ktorá ju medzitým hľadala.
Nasledovalo lekárske vyšetrenie, podanie trestného oznámenia a návrat do Španielska.
Talianska polícia medzitým pokračuje vo vyšetrovaní. Vyhodnocuje kamerové záznamy, výpovede svedkov a telekomunikačné údaje, ktoré by mohli pomôcť pri identifikácii osôb podozrivých z útoku.