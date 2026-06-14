Meteorológovia vydali varovanie pre slovenské hory: Vietor môže dosiahnuť až silu víchrice

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BRATISLAVA - V nedeľu vo večerných hodinách platí pre viaceré okresy v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
V týchto lokalitách sa ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu s priemernou rýchlosťou 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje až silu víchrice. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ uviedli meteorológovia.
(Zdroj: SHMÚ.sk)
Výstraha podľa SHMÚ platí do 22.30 h v okresoch Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno.