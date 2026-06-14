Obrovská tragédia: Spevák Oliver Tree zahynul pri havárii vrtuľníka! Mal len 32 rokov

BRAZÍLIA - Hudobný svet zasiahla šokujúca správa. Americký spevák a rapper Oliver Tree zomrel vo veku iba 32 rokov po tragickej zrážke dvoch vrtuľníkov nad brazílskym Rio de Janeiro. Pri nehode prišlo o život celkovo šesť ľudí.
K nešťastiu došlo v nedeľu 14.6. ráno v štvrti Recreio dos Bandeirantes na juhozápade Ria. Podľa miestnych úradov sa dva vrtuľníky zrazili vo vzduchu a následne sa zrútili. Jeden zo strojov dopadol na parkovisko plné elektromobilov, pričom po náraze vypukol mohutný požiar, ktorý zničil približne dvadsať áut.
Oliver Tree cestoval v jednom z vrtuľníkov spolu s ďalšími tromi pasažiermi a pilotom. V druhom stroji sa nachádzal iba pilot. Brazílske úrady už začali vyšetrovanie, ktoré má objasniť presnú príčinu tragickej kolízie.
Spevák sa preslávil už ako tínedžer, keď spolupracoval s hviezdami elektronickej scény. Celosvetový úspech mu priniesli najmä hity Life Goes On, Miss You či When I'm Down. Jeho debutový album Ugly Is Beautiful získal v USA zlatú platňu a z Olivera Treeho sa stal jeden z najvýraznejších hudobných fenoménov posledných rokov.
Len pred niekoľkými dňami vystupoval v brazílskom São Paule a pripravoval sa na ďalšiu časť svojho svetového turné. Už 1. júla mal koncertovať v portugalskom Lisabone, po ktorom ho čakali vystúpenia v Európe, USA, Austrálii aj Číne.
Fanúšikovia po celom svete teraz zaplavujú sociálne siete spomienkami na výstredného umelca s nezameniteľným účesom a originálnym štýlom. Jeho náhla smrť vo veku 32 rokov zanechala hudobnú scénu v hlbokom smútku.