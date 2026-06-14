Nedeľa14. jún 2026, meniny má Vasil, zajtra Vít

Obrovská tragédia: Spevák Oliver Tree zahynul pri havárii vrtuľníka! Mal len 32 rokov

Oliver Tree tragicky zahynul vo veku 32 rokov Zobraziť galériu (6)
Oliver Tree tragicky zahynul vo veku 32 rokov (Zdroj: instagram/olivertree)
© Zoznam/mash © Zoznam/mash

BRAZÍLIA - Hudobný svet zasiahla šokujúca správa. Americký spevák a rapper Oliver Tree zomrel vo veku iba 32 rokov po tragickej zrážke dvoch vrtuľníkov nad brazílskym Rio de Janeiro. Pri nehode prišlo o život celkovo šesť ľudí.

K nešťastiu došlo v nedeľu 14.6. ráno v štvrti Recreio dos Bandeirantes na juhozápade Ria. Podľa miestnych úradov sa dva vrtuľníky zrazili vo vzduchu a následne sa zrútili. Jeden zo strojov dopadol na parkovisko plné elektromobilov, pričom po náraze vypukol mohutný požiar, ktorý zničil približne dvadsať áut.

Oliver Tree tragicky zahynul vo veku 32 rokov
Zobraziť galériu (6)
Oliver Tree tragicky zahynul vo veku 32 rokov  (Zdroj: instagram/olivertree)

Oliver Tree cestoval v jednom z vrtuľníkov spolu s ďalšími tromi pasažiermi a pilotom. V druhom stroji sa nachádzal iba pilot. Brazílske úrady už začali vyšetrovanie, ktoré má objasniť presnú príčinu tragickej kolízie.

Oliver Tree tragicky zahynul vo veku 32 rokov
Zobraziť galériu (6)
Oliver Tree tragicky zahynul vo veku 32 rokov  (Zdroj: instagram/olivertree)

Spevák sa preslávil už ako tínedžer, keď spolupracoval s hviezdami elektronickej scény. Celosvetový úspech mu priniesli najmä hity Life Goes On, Miss You či When I'm Down. Jeho debutový album Ugly Is Beautiful získal v USA zlatú platňu a z Olivera Treeho sa stal jeden z najvýraznejších hudobných fenoménov posledných rokov.

Oliver Tree tragicky zahynul vo veku 32 rokov
Zobraziť galériu (6)
Oliver Tree tragicky zahynul vo veku 32 rokov  (Zdroj: instagram/olivertree)

Len pred niekoľkými dňami vystupoval v brazílskom São Paule a pripravoval sa na ďalšiu časť svojho svetového turné. Už 1. júla mal koncertovať v portugalskom Lisabone, po ktorom ho čakali vystúpenia v Európe, USA, Austrálii aj Číne.

Fanúšikovia po celom svete teraz zaplavujú sociálne siete spomienkami na výstredného umelca s nezameniteľným účesom a originálnym štýlom. Jeho náhla smrť vo veku 32 rokov zanechala hudobnú scénu v hlbokom smútku.

Viac o téme: SmrťTragická nehodaOliver Tree smrťOliver tree
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Tyler Mane trpí rakovinou
Šok pre fanúšikov X-Menov! Herec Tyler Mane bojuje s rakovinou prsníka: Zachránila ho manželka
Zahraniční prominenti
Sydney Sweeney
Sydney Sweeney už rolu v Eufórii oľutovala! Zažíva peklo kvôli OnlyFans a kričí: To nie som ja
Zahraniční prominenti
Bill Gates prelomil mlčanie
Bill Gates prelomil mlčanie o Epsteinovi: Vedel o mojej nevere a vydieral ma!
Zahraniční prominenti
Johnny Depp desí úsmevom:
Johnny Depp desí úsmevom: Niekdajší sexsymbol má odpudivé zuby!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

DRUHÝ život Natalie Germani v USA: Namiesto úspechu tvrdý boj! A čo deti?
DRUHÝ život Natalie Germani v USA: Namiesto úspechu tvrdý boj! A čo deti?
Prominenti
Nočná mora každého šoféra pri Svite
Nočná mora každého šoféra pri Svite
Správy
Hrad Devín: Živá história, dobová hudba a šermiarske súboje
Hrad Devín: Živá história, dobová hudba a šermiarske súboje
Cestovanie

Domáce správy

Taraba ako ho nepoznáte:
Taraba ako ho nepoznáte: Minister to s loptou vie, pozrite sa, čo stváral uprostred predajne!
Domáce
FOTO Meteorológovia vydali varovanie pre
Meteorológovia vydali varovanie pre slovenské hory: Vietor môže dosiahnuť až silu víchrice
Domáce
FOTO Nešťastie v bike parku
Nešťastie v bike parku vo Veľkej Fatre: Dvaja chlapci sa zranili po páde z bicykla! Na pomoc letel vrtuľník
Domáce
SHMÚ varuje: Silný vietor na horách zasiahne viaceré okresy v nedeľu večer – výstraha platí najmä pre turistov
SHMÚ varuje: Silný vietor na horách zasiahne viaceré okresy v nedeľu večer – výstraha platí najmä pre turistov
Regióny

Zahraničné

Beštiálny čin: Gang mal
Beštiálny čin: Gang mal znásilniť mladú študentku z programu Erasmus! Jej svedectvo naháňa hrôzu
Zahraničné
Letecká katastrofa v americkom
Letecká katastrofa v americkom Missouri: Pád malého stroja neprežil pilot ani jedenásť parašutistov
Zahraničné
FOTO Tvrdé strety pred summitom
Tvrdé strety pred summitom G7: Radikáli v maskách útočili na políciu! V uliciach striekali vodné delá
Zahraničné
Lindsay Clancyová pripravila o
Príšerný prípad: Matka zabila tri svoje deti! Prokurátor hovorí o extrémnom zverstve a krutosti
Zahraničné

Prominenti

Oliver Tree tragicky zahynul
Obrovská tragédia: Spevák Oliver Tree zahynul pri havárii vrtuľníka! Mal len 32 rokov
Zahraniční prominenti
Ján Jackuliak
Je ďalší v poradí! Známy herec zvládol skúšky na výbornú a splnil si cieľ: Získal titul...
Domáci prominenti
Meadow Walker
Jedna ruka cez ústa a druhá cez nahé prsia: Dcéra zosnulého Paula Walkera rozpálila Instagram!
Zahraniční prominenti
Elena Podzámska na premiere
Po rokoch späť v SND: FOTO Elena Podzámska zažila veľký návrat! TAKTO ju prijali diváci....
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Benátky ovládli nečakaní návštevníci:
Benátky ovládli nečakaní návštevníci: Ružové kŕdle zaplnili lagúnu, ich počet vyráža dych!
Zaujímavosti
Tomáš Stríž ušiel hrobárovi
Tomáš Stríž ušiel hrobárovi z lopaty: Túto chybu s bežným liekom možno robíte aj vy, jemu sa takmer stala osudnou!
vysetrenie.sk
Ilustračné foto
Chlapci dostávajú viac vreckového ako dievčatá: Prieskum odhalil prekvapivý rozdiel
Zaujímavosti
Odborník radí: Nevyhadzujte papierové
Odborník radí: Nevyhadzujte papierové mapy! TOTO vám navigácia nikdy neukáže
Zaujímavosti

Dobré správy

Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce
Novinka, o ktorej sa
Novinka, o ktorej sa hovorí čoraz viac: Tento trend mení pohľad na starostlivosť o pleť
feminity.sk
Dôležitá rada pre všetkých
Dôležitá rada pre všetkých rodičov: Verili ste tomu doteraz aj vy? Pravda je úplne iná
plnielanu.sk
Nový Xiaomi 17T a
Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy
Domáce

Ekonomika

Súkromné lietadlá za stovky miliónov. Tieto celebrity vlastnia najdrahšie lietajúce paláce sveta! (video)
Súkromné lietadlá za stovky miliónov. Tieto celebrity vlastnia najdrahšie lietajúce paláce sveta! (video)
Spoznáte 20 najväčších automobiliek sveta podľa loga? Niektoré vás zrejme prekvapia! (kvíz)
Spoznáte 20 najväčších automobiliek sveta podľa loga? Niektoré vás zrejme prekvapia! (kvíz)
Miliónový škandál na Jadrane: Slováci prali v Chorvátsku peniaze cez kšefty s nehnuteľnosťami!
Miliónový škandál na Jadrane: Slováci prali v Chorvátsku peniaze cez kšefty s nehnuteľnosťami!
Podvodníci sa vydávajú za dopravnú políciu. Slovákom posielajú falošné pokuty, na toto nenaleťte!
Podvodníci sa vydávajú za dopravnú políciu. Slovákom posielajú falošné pokuty, na toto nenaleťte!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Nemci sa po debakli stali najlepšími strelcami histórie: Nováčik sa tešil z gólu
MS VO FUTBALE 2026 Nemci sa po debakli stali najlepšími strelcami histórie: Nováčik sa tešil z gólu
MS vo futbale
Holandsko – Japonsko: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Holandsko – Japonsko: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale
Zostane Lobotka v Neapole? O jeho budúcnosti rozhodol tréner Allegri
Zostane Lobotka v Neapole? O jeho budúcnosti rozhodol tréner Allegri
Serie A
Mihalíková s Nichollsovou po tuhom boji oslavujú titul: Slovenka vybojovala ďalší titul vo WTA
Mihalíková s Nichollsovou po tuhom boji oslavujú titul: Slovenka vybojovala ďalší titul vo WTA
WTA

Auto-moto

FOTO/VIDEO: Nové AUDI Q7 je tu. Sebavedomý obor napchatý technológiami
FOTO/VIDEO: Nové AUDI Q7 je tu. Sebavedomý obor napchatý technológiami
Predstavujeme
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Doprava
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
Klasické testy
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Doprava

Kariéra a motivácia

Kariéra na 10 rokov dopredu? Zabudnite. Radšej sa sústreďte na týchto 10 krokov
Kariéra na 10 rokov dopredu? Zabudnite. Radšej sa sústreďte na týchto 10 krokov
Motivácia a inšpirácia
Letné brigády: Staňte sa animátorom na Slovensku alebo v Chorvátsku
Letné brigády: Staňte sa animátorom na Slovensku alebo v Chorvátsku
Zaujímavé pracovné ponuky
Neviditeľný zlodej energie: Ako hluk v práci ničí vašu náladu a prečo potrebujete „svoje ticho“
Neviditeľný zlodej energie: Ako hluk v práci ničí vašu náladu a prečo potrebujete „svoje ticho“
Motivácia a produktivita
Zákerná otázka na pohovore, ktorá odhalí viac než váš životopis: Ako na ňu správne odpovedať?
Zákerná otázka na pohovore, ktorá odhalí viac než váš životopis: Ako na ňu správne odpovedať?
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

Mäso sa rozpadá a omáčka je dokonale krémová. Takto pripravíte ten najlepší segedín.
Mäso sa rozpadá a omáčka je dokonale krémová. Takto pripravíte ten najlepší segedín.
Len čo sa objavia prvé mladé zemiaky, tento šalát je tá najlepšia príloha k mäsu.
Len čo sa objavia prvé mladé zemiaky, tento šalát je tá najlepšia príloha k mäsu.
Ako odkôstkovať čerešne pomocou slamky?
Ako odkôstkovať čerešne pomocou slamky?
Rady a tipy
Dokonale vláčne cesto: Koláč, ktorý nevyschne ani na tretí deň
Dokonale vláčne cesto: Koláč, ktorý nevyschne ani na tretí deň
Rady a tipy

Technológie

AI navrhla vakcínu, ktorá má telo pripraviť na budúce pandémie. Otestovali ju už aj na ľuďoch, takéto sú výsledky
AI navrhla vakcínu, ktorá má telo pripraviť na budúce pandémie. Otestovali ju už aj na ľuďoch, takéto sú výsledky
Technológie
Na dne zemského plášťa sa môže nachádzať staré oceánske dno. V hĺbke pri jadre vytvára útvary vyššie než Everest
Na dne zemského plášťa sa môže nachádzať staré oceánske dno. V hĺbke pri jadre vytvára útvary vyššie než Everest
Veda a výskum
Všimol si si tento blikajúci bod na displeji svojho Samsungu? Netreba panikáriť, nejde o vírus ani chybu, ale o dôležitý senzor
Všimol si si tento blikajúci bod na displeji svojho Samsungu? Netreba panikáriť, nejde o vírus ani chybu, ale o dôležitý senzor
Návody
Jeden balíček čipsov denne nemusí byť taký nevinný, ako vyzerá. Vedci zistili, čo môže spraviť s tvojou pozornosťou
Jeden balíček čipsov denne nemusí byť taký nevinný, ako vyzerá. Vedci zistili, čo môže spraviť s tvojou pozornosťou
Veda a výskum

Bývanie

Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
Bývajú v prestížnej štvrti, ale okázalosť tu nenájdete. Rodina ukazuje, že keď tvoríte domov, nemusíte toho mať veľa
Bývajú v prestížnej štvrti, ale okázalosť tu nenájdete. Rodina ukazuje, že keď tvoríte domov, nemusíte toho mať veľa
Týchto 8 zmien môže ovplyvniť, či bývanie predáte rýchlo a za vyššiu cenu. Čo môžete urobiť, aby ste zvýšili šance?
Týchto 8 zmien môže ovplyvniť, či bývanie predáte rýchlo a za vyššiu cenu. Čo môžete urobiť, aby ste zvýšili šance?

Pre kutilov

Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Zelenina a ovocie
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Dvor a záhrada
Zanesený brúsny papier nevyhadzujte! Trik s hokejovým pukom vám ušetrí čas aj peniaze
Zanesený brúsny papier nevyhadzujte! Trik s hokejovým pukom vám ušetrí čas aj peniaze
Náradie
Žltý poplach v záhrade: Čo sa deje s trávnikom v júni a ako mu rýchlo vrátiť sýtozelenú farbu?
Žltý poplach v záhrade: Čo sa deje s trávnikom v júni a ako mu rýchlo vrátiť sýtozelenú farbu?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Čo si muži všímajú na ženách ako prvé? Odpovede, ktoré nám prezradili mnohých prekvapia
Partnerské vzťahy
Čo si muži všímajú na ženách ako prvé? Odpovede, ktoré nám prezradili mnohých prekvapia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Beštiálny čin: Gang mal
Zahraničné
Beštiálny čin: Gang mal znásilniť mladú študentku z programu Erasmus! Jej svedectvo naháňa hrôzu
Letecká katastrofa v americkom
Zahraničné
Letecká katastrofa v americkom Missouri: Pád malého stroja neprežil pilot ani jedenásť parašutistov
Lindsay Clancyová pripravila o
Zahraničné
Príšerný prípad: Matka zabila tri svoje deti! Prokurátor hovorí o extrémnom zverstve a krutosti
Meteorológovia vydali varovanie pre
Domáce
Meteorológovia vydali varovanie pre slovenské hory: Vietor môže dosiahnuť až silu víchrice

Ďalšie zo Zoznamu