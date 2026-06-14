Príšerný prípad: Matka zabila tri svoje deti! Prokurátor hovorí o extrémnom zverstve a krutosti

BOSTON - Tragédia, ktorá otriasla Spojenými štátmi, sa vracia pred súd. Prokuratúra zverejnila nové podrobnosti o smrti troch malých súrodencov, pričom obžaloba hovorí o mimoriadne krutom konaní.
Prípad, ktorý pred viac než tromi rokmi šokoval americký štát Massachusetts, naberá pred blížiacim sa súdnym procesom nový rozmer. Prokurátori tvrdia, že 35-ročná Lindsay Clancyová pripravila o život svoje tri deti spôsobom, ktorý podľa nich vykazuje znaky mimoriadnej krutosti, píše New York Post.
Žena je obžalovaná zo smrti svojej päťročnej dcéry Cory, trojročného syna Dawsona a osemmesačného Callana. Tragédia sa odohrala 24. januára 2023 v rodinnom dome v meste Duxbury.
Rozhodujúce majú byť dôkazy z miesta tragédie
Vyšetrovatelia sa opierajú najmä o zistenia priamo z domu, kde deti zomreli. Podľa obžaloby našiel otec rodiny Patrick Clancy všetky tri deti v pivničných priestoroch domu.
V čase, keď ich objavil, telefonoval na tiesňovú linku. Zo súdnych dokumentov vyplýva, že počas hovoru kričal: „Zabila deti!“
Podľa vyšetrovateľov mali všetky tri deti okolo krku upevnené elastické cvičebné pásy. Keď však na miesto dorazili záchranári a policajti, pásy už ležali vedľa tiel.
Práve tento detail sa stal jedným z kľúčových argumentov prokuratúry.
Prokuratúra odmieta jednu z možných verzií
Vyšetrovatelia upozorňujú, že medzi okamihom, keď otec deti našiel, a príchodom záchranných zložiek uplynulo len veľmi málo času. Podľa nich by Patrick Clancy nedokázal tak rýchlo odstrániť pásy, keby boli pevne zauzlené.
Prokuratúra preto spochybňuje teóriu, že žena pásy jednoducho priviazala a odišla.
Namiesto toho tvrdí, že dôkazy nasvedčujú tomu, že pásy sama sťahovala okolo krku každého z detí až do momentu ich smrti. Podľa žalobcov práve tento postup naznačuje vedomé a úmyselné konanie.
Obžaloba tvrdí, že žena konala s „extrémnou krutosťou a zverstvom“, pričom spôsob usmrtenia detí má podľa vyšetrovateľov naznačovať vedomé a mimoriadne brutálne konanie.
Nové zistenia zverejnila prokuratúra v súvislosti so snahou zaradiť nahrávku tiesňového hovoru Patricka Clancyho medzi dôkazy na procese, ktorý je naplánovaný na júl. Informovala o tom televízia Court TV.
Obhajoba sa sústredí na psychický stav matky
Právnici Lindsay Clancyovej netvrdia, že by žena skutok nespáchala. Obrana však plánuje postaviť celý prípad na jej psychickom stave v čase tragédie.
Podľa obhajoby bývalá zdravotná sestra trpela ťažkou popôrodnou psychózou a zároveň dostala nesprávne lieky. Práve preto chcú pred porotou argumentovať nepríčetnosťou a žiadať oslobodenie spod obžaloby z dôvodu duševnej choroby.
Rodina žaluje lekárov
Prípad má aj ďalšiu rovinu. Lindsay Clancyová aj jej manžel Patrick podali žaloby proti lekárom, ktorí sa podieľali na jej liečbe.
Obaja tvrdia, že zdravotníci nedokázali správne rozpoznať jej psychické problémy a zvolili nevhodný spôsob liečby. Podľa žalôb práve zlyhanie zdravotného systému mohlo prispieť k tragickému vyústeniu celej situácie.