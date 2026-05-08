Hrozila katastrofa: NOVÉ VIDEO zachytáva, ako boeing vrazil do stĺpa a kamiónu!

NEW YORK - Nové zábery z amerického letiska Newark zachytili dramatický moment, keď lietadlo spoločnosti United Airlines pri pristávaní zasiahlo svetelný stĺp a následne narazilo aj do nákladného vozidla. Incident si vyžiadal zranenie vodiča kamióna.
Kamera zachytila moment nárazu
Na sociálnych sieťach sa objavilo nové video z letiska Newark Liberty International Airport v štáte New Jersey, ktoré detailne ukazuje nebezpečný incident počas pristávania lietadla United Airlines.
Podľa denníka New York Post išlo o let United Flight 169. Boeing 767-424ER počas dosadania na pristávaciu dráhu zachytil krídlom svetelný stĺp nachádzajúci sa pri letiskovej ploche. O niekoľko okamihov neskôr prišlo aj ku kolízii s nákladným vozidlom pohybujúcim sa v areáli letiska.
Zábery ukazujú, ako sa lietadlo po kontakte so zemou dostalo veľmi blízko k servisnej infraštruktúre letiska. Po náraze zostali poškodené časti vybavenia aj samotný kamión.
Vodič kamióna utrpel zranenia
Vodič kamióna Warren Boardley podľa CBS utrpel po náraze lietadla zranenia od rozbitého skla na ruke a dlani, no fyzicky vyviazol bez vážnejších následkov. Oveľa silnejšie však podľa rodiny prežíva psychický šok z celej udalosti.
Jeho otec povedal, že syn stále nedokáže uveriť tomu, čo sa stalo, a po traumatickom zážitku je otrasený. Podľa CBS sa Boardley cíti šťastný, že prežil, no nehoda ho výrazne poznačila a je možné, že sa už za volant kamióna nikdy nevráti.
Rozsah poškodenia lietadla zatiaľ nebol detailne zverejnený. Nie je známe ani to, koľko ľudí sa v čase incidentu nachádzalo na palube stroja.
Príčiny incidentu vyšetrujú
Okolnosti kolízie už preverujú príslušné úrady. Zatiaľ nie je jasné, čo spôsobilo, že sa lietadlo pri pristávaní dostalo tak blízko k technickým objektom a vozidlám pri dráhe.
Incident okamžite vyvolal reakcie na internete. Mnohí ľudia upozorňujú, že situácia mohla skončiť omnoho tragickejšie, ak by náraz prišiel vo vyššej rýchlosti alebo v inom uhle.