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Pripravte sa na výzvu a otestujte svoje vedomosti: KVÍZ a top udalostiach minulého týždňa

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(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Profimedia, Topky/Vlado Anjel, )
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BRATISLAVA - Za nami je ďalší júnový týždeň a aj ten bol opäť bohatý na množstvo veľkých udalosti. Máte prehľad o všetkom dôležitom, čo sa okolo nás dialo? Otestuje sa v našom týždennom kvíze, ktorý v sebe spája otázky z politiky, športu i šoubiznisu. Pripravte sa na výzvu, ktorá vám pomôže zostať v obraze alebo sa možno niečo nové dozvedieť. Urobte si pohodlie a vyhodnoťte svoje vedomosti.

Viac o téme: KvízEmma ZapletalováUdalosti týždňaGwen McMullen
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