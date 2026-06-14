Taraba ako ho nepoznáte: Minister to s loptou vie, pozrite sa, čo stváral uprostred predajne!

BRATISLAVA – Celý svet momentálne žije futbalovým sviatkom a športová horúčka zjavne neobišla ani najvyššie poschodia slovenskej politiky. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) prekvapil svojich sledovateľov na sociálnej sieti videom, v ktorom odhodil politickú vážnosť. Priamo medzi regálmi v športovej predajni predviedol, že mu lopta vôbec nie je cudzia.
Vicepremiér vymenil formálny oblek za pohodlné domáce oblečenie a v športovom obchode sa neudržal, keď zbadal vystavené futbalové lopty. Chopil sa jednej z nich a priamo pred kamerou predviedol momentálne veľmi populárne žonglovanie. Mnohých fanúšikov prekvapil svojou technikou, keďže s loptou narábal s prehľadom a bez toho, aby mu padla na zem medzi vystavený tovar.
Taraba video nevyužil len na ukážku svojho skrytého športového talentu, ale prostredníctvom neho otvoril s fanúšikmi debatu o prebiehajúcich majstrovstvách sveta. Keďže slovenskí sokoli na záverečnom turnaji chýbajú, ministra zaujímalo, koho farby držia Slováci. V komentároch sa okamžite strhla živá debata, kde ľudia tipovali svojich favoritov.