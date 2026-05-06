AKTUÁLNE Pri hasení požiaru na juhovýchode Poľska sa zrútilo lietadlo, pilot zahynul

VARŠAVA - Pri hasení rozsiahleho požiaru na juhovýchode Poľska sa v utorok neskoro večer zrútilo lietadlo poľskej výroby M-18 Dromader, jeho pilot zahynul. Nešťastie vyšetruje prokuratúra, informujú poľské médiá.
Od rána pokračuje skúmanie miesta katastrofy. Vyšetrovanie má zistiť príčinu nešťastia, uviedla televízia TVN 24 s odvolaním sa na hovorcu prokuratúry. K vyšetrovaniu sa majú pripojiť aj zástupcovia štátnej komisie pre vyšetrovanie leteckých nešťastí.
Lietadlo, ktoré sa zrútilo počas hasenia, patrilo štátnym lesom a vzlietlo z varšavského letiska Babice. Vyšetrovatelia plánujú preskúmať trosky lietadla a vypočuť svedkov. Naplánovaná je tiež pitva pilotovho tela. "To všetko je vedené s cieľom zistiť priebeh udalostí a príčiny nešťastia a prípadne tiež to, či má niekto niesť trestnú zodpovednosť," vysvetlil hovorca Rafal Kawalec.
Príčiny nehody bude zisťovať prokuratúra a štátna vyšetrovacia komisia
Minister vnútra Marcin Kierwiński novinárom povedal, že by bolo predčasné hovoriť o podrobnostiach leteckej katastrofy. Príčiny "tejto strašnej nehody" bude zisťovať prokuratúra a štátna vyšetrovacia komisia, povedal. Poľskí hasiči od utorkového poludnia bojujú s lesným požiarom v okolí okresného mesta Bilgoraj na juhovýchode krajiny. Plamene zachvátili 250 hektárov lesa v prírodnom parku Pusta Solska, ktorý patrí do európskej siete Natura 2000. S ohňom bojujú stovky hasičov, vrtuľníky a lietadlá. V miestnych lesoch platí najvyššia výstraha pred nebezpečenstvom požiarov.