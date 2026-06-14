Letecká katastrofa v americkom Missouri: Pád malého stroja neprežil pilot ani jedenásť parašutistov

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BUTLER - Pri havárii malého lietadla v americkom štáte Missouri zomrelo všetkých 12 ľudí na palube. Informovali o tom dnes miestne úrady. Nehoda sa stala neďaleko letiska v meste Butler, ktoré sa nachádza približne 100 kilometrov od Kansas City.
„Podľa aktuálne dostupných informácií všetci na palubě (celkovo 12 osôb) zomreli,“ uviedla na sieti X diaľničná polícia. Dennis Jacobs z úradu pre mimoriadne situácie podľa agentúry AFP upresnil, že zomrel pilot a 11 amatérskych parašutistov.
Havarovaným lietadlom bol jednomotorový stroj Pacific Aerospace 750XL, ktorý sa často používa pri parašutizme, ale môže slúžiť aj na iné účely, ako je nákladná doprava, letecký prieskum či letecká záchranná služba, píše agentúra AP.