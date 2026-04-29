Napätie v Trumpovej vláde: Vance neverí Pentagónu! Spochybňuje jeho správy o Iráne

WASHINGTON - V zákulisí administratívy prezidenta Donalda Trumpa rastie napätie okolo vojny s Iránom. Viceprezident J. D. Vance má podľa amerických médií pochybovať o správach, ktoré Pentagón predkladá šéfovi Bieleho domu. Obáva sa vraj, že prezident dostáva príliš „ružový“ obraz situácie.
Vance mal spochybniť verziu Pentagónu
Magazín The Atlantic s odvolaním sa na anonymných poradcov viceprezidenta uviedol, že J. D. Vance v súkromí viackrát otvoril otázku dôveryhodnosti vojenských brífingov pre Donalda Trumpa.
Podľa zdrojov magazínu sa viceprezident pýtal, či informácie, ktoré prezident dostáva o vývoji konfliktu s Iránom, neznejú až príliš optimisticky a či nezakrývajú reálny stav bojov.
Najväčšie výhrady mal mať voči tvrdeniam ministra obrany Petea Hegsetha, podľa ktorého americké útoky prakticky zničili iránske jednotky a americké letectvo úplne ovládlo vzdušný priestor nad regiónom.
Vance však podľa zákulisných informácií považuje takéto hodnotenia za výrazne prehnané.
Tajné služby vraj hovoria o inom obraze
Viceprezident sa mal opierať o správy amerických spravodajských služieb, ktoré vykresľujú podstatne menej jednoznačný obraz konfliktu.
Podľa analýz má mať Teherán stále k dispozícii približne dve tretiny svojich bojových lietadiel. Irán navyše údajne neprišiel ani o väčšinu menších lodí schopných klásť míny v Hormuzskom prielive, ktorý patrí medzi najdôležitejšie obchodné trasy sveta.
The Atlantic zároveň upozornil, že Vance sa vyhýbal priamemu obviňovaniu Hegsetha alebo predsedu Zboru náčelníkov štábov Dana Caina z klamania prezidenta.
Podľa jeho spolupracovníkov sa snažil formulovať výhrady opatrne, aby nevytváral otvorený konflikt vo vnútri Trumpovej administratívy. Niektorí ľudia z jeho okolia si však údajne myslia, že prezentovanie situácie zo strany Pentagónu bolo až zavádzajúco pozitívne.
Trump vraj dostáva briefingy v čase, keď sleduje Fox News
Ďalšou témou, ktorá vyvoláva otázniky, je spôsob komunikácie ministra obrany s prezidentom.
Podľa zdrojov The Atlantic sú Hegsethove tlačové konferencie aj briefingy nastavené tak, aby Donalda Trumpa čo najviac oslovili. Viacerí predstavitelia Bieleho domu vraj upozorňujú aj na to, že pravidelné ranné briefingy prebiehajú okolo ôsmej hodiny ráno — teda v čase, keď Trump tradične sleduje Fox News.
„Peteove televízne skúsenosti z neho urobili človeka, ktorý veľmi dobre chápe, ako s Trumpom hovoriť a ako prezident premýšľa,“ citoval magazín anonymný zdroj.
Obavy rastú aj kvôli munícii
J. D. Vance mal podľa reportáže otvoriť aj ďalšiu citlivú tému — stav amerických zásob rakiet a riadených striel.
V súkromných rozhovoroch vraj spochybňoval ubezpečenia Pentagónu, že Spojené štáty majú aj po týždňoch bojov dostatok munície.
Minister obrany Hegseth aj generál Dan Caine pritom verejne tvrdili, že americká armáda zostáva plne pripravená a konflikt jej zásoby výraznejšie neoslabil.
Podľa The Atlantic však môže mať prípadné vyčerpanie munície dramatické následky. Spojené štáty by totiž museli z rovnakých zásob čerpať aj v prípade možného konfliktu okolo Taiwanu, obrany Južnej Kórey pred Severnou Kóreou alebo prípadného ohrozenia Európy zo strany Ruska.
Vance bol proti vojne už od začiatku
Portál The Independent už skôr napísal, že viceprezident patril medzi najväčších odporcov otvoreného konfliktu s Iránom priamo v Bielom dome.
Po začiatku operácie však svoj postoj zmiernil a následne sa zapojil aj do diplomatických rokovaní s iránskymi predstaviteľmi v Pakistane.
Aj napriek tomu podľa zákulisných informácií naďalej patrí medzi ľudí v Trumpovej administratíve, ktorí majú voči optimistickým hodnoteniam vojny najväčšie pochybnosti.