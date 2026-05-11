Taiwanská pobrežná stráž vyhnala čínsku loď: Peking opäť testuje vody pri ostrove

TCHAJ-PEJ - Taiwanská pobrežná stráž v pondelok oznámla, že prerušila „nezákonné“ operácie čínskej výskumnej lode neďaleko ostrova a odohnala ju. Tchaj-pej považuje konanie Pekingu za provokatívne a hovorí o zintenzívnení námorných aktivít Číny, informuje o tom agentúra Reuters.
Nelegálne prieskumné operácie
Pobrežná stráž minulý štvrtok spozorovala čínsku loď Tchung-ťi juhozápadne od Taiwanu. Loď údajne spúšťala do vody laná, ktoré sa mohli používať na umiestňovanie vedeckých prístrojov na „nelegálne“ prieskumné operácie. Stráž v reakcii na to vyslala svoju vlastnú loď, uviedla vo vyhlásení. Taiwanská loď sa priblížila a vysielala správy s cieľom „vyhnať plavidlo a zakázať mu vykonávať súvisiace činnosti“. Tchung-ťi následne vzala svoje prieskumné prístroje, zmenila kurz a opustila taiwanské vody, uviedla pobrežná stráž.
Taiwan vyslal loď proti plavidlu
Úrad pre záležitosti Taiwanu v Číne na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagoval, píše AFP. Stráž však uviedla, že čínsku loď sledovala až do pondelka, keď sa sa vzdialila z vôd v blízkosti ostrova.
„Čínske výskumné plavidlo sa v rozpore s medzinárodným právom pokúsilo vykonávať nelegálne prieskumné činnosti v našich vodách,“ uviedla taiwanská pobrežná stáž a vyzvala Čínu, aby takéto praktiky zastavila.
Peking odmieta reagovať
Štátne médiá Pekingu uvádzajú, že loď Tchung-ťi je schopná plavby za každého počasia a môže prepravovať diaľkovo ovládané vozidlá, laboratóriá a bezpilotné systémy. Môže sa používať na výskum morskej geológie, oceánografie, chémie či biológie mora a je schopná vykonávať inžinierske operácie na mori, ako napríklad umiestňovať potrubia, informovali médiá.
Peking pravidelne vykonáva vojenské operácie v okolí Taiwanu, keďže ho považuje za súčasť svojho územia. Čína takisto pravidelne vysiela do vôd krajiny zdanlivo civilné lode s cieľom vyvíjať tlak na Taiwan a vyčerpať jeho sily, uvádza Tchaj-pej.