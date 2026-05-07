Expremiérov trest padol: Han dostal o osem rokov menej

SOUL - Juhokórejský odvolací súd vo štvrtok znížil bývalému premiérovi Han Tok-suovi trest z 23 na 15 rokov vo väzení, ktoré si odpykáva za napomáhanie exprezidentovi Jun Sok-jolovi pri vyhlásení stanného práva v decembri 2024. Informuje o tom agentúra AFP.
Pôvodný trest Hanovi (76) udelil súd v januári, kedy ho uznali vinného zo spomínaného činu. „Odsudzujeme obžalovaného na 15 rokov odňatia slobody,“ oznámil súd v juhokórejskej metropole Soul a znížil tak expremiérov trest o osem rokov. Súd ponechal v platnosti väčšinu usvedčení, trest však zmiernil po zohľadnení toho, že „pred vyhlásením stanného práva pôsobil (Han) viac ako 50 rokov ako verejný činiteľ“.
Súd ho čiastočne ospravedlnil
„V spisoch je tiež ťažké nájsť dôkazy, ktoré by preukazovali, že sa obžalovaný aktívnejšie podieľal na vzbure,“ uviedol sudca. Dodal však, že Han „upustil od vážnych povinností vyplývajúcich z právomoci a pozície, ktoré mu boli zverené, a namiesto toho sa pridal na stranu tých, ktorí sa podieľali na povstaleckých činoch“.
Junovo prekvapivé vyhlásenie stanného práva 3. decembra 2024 viedlo k nasadeniu vojakov do Národného zhromaždenia. Opoziční poslanci prezidentský dekrét rýchlo prehlasovali, čo viedlo k odvolaniu prezidenta. Juna v apríli oficiálne odvolal z funkcie Ústavný súd, ktorý rozhodol, že vyhlásením stanného práva porušil ústavu.
Han prevzal Junovu funkciu ako dočasný prezident a bol svojho času považovaný za silného kandidáta konzervatívneho bloku do predčasných volieb. Han v máji odstúpil z funkcie, aby sa uchádzal o prezidentský úrad, Junova strana ho však odmietla nominovať za svojho kandidáta.