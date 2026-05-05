Desivá bilancia vojny: Irán zničil šestnásť základní USA, sú nepoužiteľné! Pomohla mu Čína

TEHERÁN - Útoky Iránu na americké vojenské objekty na Blízkom východe vyvolali mimoriadnu pozornosť. Podľa amerických médií bolo zasiahnutých najmenej 16 amerických základní a niektoré z nich sú momentálne nepoužiteľné. Analýzy hovoria o škodách v miliardách dolárov.
Zásahy vo viacerých krajinách
Podľa stanice CNN zasiahli iránske rakety a drony najmenej 16 amerických základní rozmiestnených v ôsmich krajinách regiónu.
Niektoré z týchto zariadení utrpeli také vážne poškodenie, že ich momentálne nemožno využívať. CNN opisuje rozsah zásahov ako bezprecedentný.
Vojaci sa sťahovali, zariadenia opúšťali
Denník The New York Times už skôr upozornil, že intenzita útokov prinútila amerických vojakov opustiť niektoré základne. Dočasne sa presúvali do civilných objektov, ako sú hotely či administratívne budovy.
Časť jednotiek bola podľa týchto informácií presunutá aj mimo regiónu, vrátane Európy.
„Takéto niečo sme ešte nevideli“
Rozsah a presnosť útokov prekvapili aj amerických predstaviteľov. „Nikdy som na amerických základniach nevidel nič podobné. Išlo o rýchle a mimoriadne presné zásahy s využitím pokročilých technológií,“ cituje CNN nemenovaného amerického činiteľa.
Zničené systémy aj strategické vybavenie
Medzi najvýraznejšie straty patrí podľa CNN zničenie lietadla E-3 Sentry na základni Prince Sultan v Saudskej Arábii. Ide o kľúčový systém včasného varovania, ktorý sa už nevyrába a jeho hodnota sa odhaduje na približne 500 miliónov dolárov.
Zasiahnuté boli aj tzv. radomy – ochranné kupoly radarov a komunikačných systémov. Napríklad na základni Camp Arifjan v Kuvajte zostal z viacerých takýchto zariadení len jeden funkčný.
Analýza: škody za miliardy
Podľa analýzy American Enterprise Institute došlo na tej istej základni okrem radomov aj k poškodeniu skladov, administratívnych budov a servisných hál.
Podobné zásahy evidujú aj inde. V Bahrajne, kde sídli americká Piata flotila, boli cieľom útokov radarové systémy, sklady aj satelitné komunikačné terminály.
Celkové náklady na opravy a obnovu odhaduje AEI približne na päť miliárd dolárov, pričom časť techniky môže byť nenávratne zničená.
Čínska stopa v pozadí
Za vysokou presnosťou útokov môže podľa Financial Times stáť čínska technológia. Irán mal využívať satelit TEE-01B, ktorý si zaobstaral v roku 2024 prostredníctvom Revolučných gárd.
CNN upozorňuje, že ide o zásadný moment: Spojené štáty sa podľa nej prvýkrát stretli s protivníkom, ktorý disponuje satelitným prieskumom vo vysokom rozlíšení.