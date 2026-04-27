Peking zablokoval snahu firmy Meta kúpiť startup Manus: Má čínske korene

HONGKONG - Čína v pondelok zablokovala snahu americkej spoločnosti Meta o akvizíciu startupu Manus, ktorý podniká v oblasti umelej inteligencie. Manus sídli v Singapure, ale má čínske korene. Čínska Národná komisia pre rozvoj a reformy v krátkom vyhlásení uviedla, že zakazuje zahraničnú akvizíciu spoločnosti Manus a požiadala všetky strany, aby od dohody odstúpili. Firmu Meta, ktorá vlastní Facebook a Instagram, komisia konkrétne nespomenula. Informuje správa agentúry AP.
Rozhodnutie prijal Úrad pracovného mechanizmu pre skúmanie bezpečnosti zahraničných investícií v súlade s čínskymi zákonmi a predpismi, uviedla čínska Národná komisia pre rozvoj reformy. Dôvody zákazu nekonkretizovala. Spoločnosť Meta akvizíciu firmy Manus prvýkrát oznámila v decembri. Ide o zriedkavý prípad, keď veľká americká technologická skupina chce kúpiť spoločnosť zaoberajúcu sa umelou inteligenciou so silnými väzbami na Čínu. Akvizícia startupu Manus by mala pomôcť pri rozšírení ponuky umelej inteligencie na platformách spoločnosti Meta.
Meta uviedla, že „vo firme Manus už nebudú žiadne čínske vlastnícke podiely“ a že Manus ukončí svoje služby a prevádzku v Číne. Peking však v januári uviedol, že prešetrí, či akvizícia je v súlade s čínskymi zákonmi a predpismi. Čínske ministerstvo obchodu sa v tom čase vyjadrilo, že všetky podniky zaoberajúce sa vývozom technológií, prenosom údajov a cezhraničnými akvizíciami musia dodržiavať čínske zákony. Meta v pondelok reagovala vyhlásením, že transakcia „úplne rešpektuje platné právne predpisy“. „Očakávame správny záver vyšetrovania,“ dodala Meta.