Mladí kresťanskí demokrati si kopli do Trumpovho viceprezidenta: Srandičky pre jeho mudrovanie! Ich odkaz hovorí za všetko

BRATISLAVA - Výroky viceprezidenta Spojených štátov amerických J. D. Vanca, ktorý pápežovi odkázal, že by mal byť opatrný, keď sa vyjadruje k teológii, vzbudili vlnu kritiky. Mnohým sa nepozdávalo, že Svätého otca poučuje konvertovaný katolík, ktorý je súčasťou rímskokatolíckej cirkvi "iba" 7 rokov. Do druhého najmocnejšieho muža USA si najnovšie kopla aj Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, ktorá to poňala s humorom.
Spor medzi Vatikánom a Washingtonom sa rozhorel po tom, ako americký prezident Donald Trump vyhlásil, že „nie je veľkým fanúšikom“ pápeža po tom, čo Lev vyzval na mier na Blízkom východe. Trump tvrdil, že Lev XIV. je „slabý v otázkach kriminality a hrozný v zahraničnej politike“. Pápež sa totiž kritický vyjadril k vojne USA a Izraela proti Iránu, ktorá sa začala na konci februára.
Olej do ohňa následne prilial Trumpov viceprezident J. D. Vance, ktorý Vatikánu odkázal, aby sa „držal otázok morálky a nechal prezidenta Spojených štátov riadiť americkú verejnú politiku“. Tiež povedal, že pápež by mal opatrný, keď sa vyjadruje k teológii. Hlavu katolíckej cirkvi kritizoval aj za výrok, že Ježiš nikdy nestojí na strane tých, ktorí predtým zvierali meče a dnes zhadzujú bomby. "Bol Boh na strane Američanov, ktorí oslobodili Francúzsko od nacistov? Bol Boh na strane Američanov, ktorí oslobodili koncentračné tábory a oslobodili tých nevinných ľudí, ktorí prežili holokaust? Určite si myslím, že odpoveď znie áno," vyhlásil americký viceprezident, ktorý konvertoval na katolicizmus relatívne nedávno, pokrstený bol v roku 2019.
To, že jeho výroky vzbudia značnú nevôľu, muselo byť Vanceovi jasné ihneď. Už na podujatí Turning Point USA, kde sporné výroky z jeho úst zazneli, po ňom niektorí ľudia v publiku pokrikovali protivojnové heslá.
Do vlny kritiky, ktorú si sa za svoje mudrovanie a poučovanie pápeža vyslúžil, sa najnovšie zapojila aj Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (KDMS). Mladí kresťanskí demokrati si do druhého najmocnejšieho muža Spojených štátov s humorom kopli. "Kto by sa mal vyznať v teológii lepšie než hlava katolíckej cirkvi, pápež Lev XIV., ktorý teológiu aj vyštudoval a venuje sa jej celý svoj život? No jedine viceprezident JD Vance... iba že by nie," napísali a pre lepšiu ilustráciu svojho postoja pripojili aj vtipný obrázok o Vancovej "potenciálnej dileme".
Svätý Otec si stojí za svojim
70-ročný pápež narodený v USA na celú záležitosť reagoval slovami, že aj naďalej bude vystupovať proti vojne. "V dnešnom svete trpí príliš veľa ľudí. Zabíja sa príliš veľa nevinných ľudí. A myslím si, že niekto musí vystúpiť a povedať, že existuje lepšia cesta," vyhlásil pápež. "Trumpovej vlády sa nebojím," dodal.
Katolícka cirkev sa, podobne ako ďalšie kresťanské komunity, riadi piatym prikázaním - nezabiješ. Katechizmus katolíckej cirkvi interpretuje prikázanie tak, že "všetci občania a všetky vlády majú povinnosť vyvinúť úsilie, aby sa vyhli vojne". Katechizmus pripúšťa "legitímnu obranu za použitia ozbrojenej sily" pri agresii, ktorá prináša napadanej krajine či národu trvalý a vážny dopad a keď zlyhali všetky iné prostriedky na urovnanie sporu. Obrana musí byť primeraná, takže nesmie spôsobiť väčšie zlo, ako ktoré vytvorilo napadnutie, tvrdí katechizmus.
Historicky katolícka cirkev vychádzala z teórie spravodlivej vojny, ktorú svojím dielom formoval napríklad svätý Augustín, za ktorého duchovného syna sa považuje súčasný pápež. V katolíckej cirkvi sú však aj silné pacifistické prúdy, podľa ktorých ozbrojená reakcia skoro nikdy nie je obhajiteľná. Zástancovia týchto názorov vyzývajú k nenásilným formám vzdoru v prípade napadnutia.