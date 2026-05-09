Začala sa ustanovujúca schôdza maďarského parlamentu: Pétera Magyara dnes oficiálne zvolia za premiéra

BUDAPEŠŤ - Pod vedením prezidenta Tamása Sulyoka sa v sobotu začalo ustanovujúce zasadnutie maďarského Národného zhromaždenia. Po prednesení správ o aprílových voľbách zložia poslanci prísahu, čím oficiálne zanikne mandát doterajšej vlády premiéra Viktora Orbána. Súčasťou programu bude aj oficiálne zvolenie nového predsedu vlády Pétera Magyara, ktorého strana Tisza získala vo voľbách ústavnú väčšinu, informuje spravodajca v Budapešti.
Voľba premiéra na prvej schôdzi nového parlamentu mení doterajšie politické zvyklosti, pretože doteraz išlo skôr o formálnu záležitosť venovanú zloženiu prísah a rozdeleniu postov v zákonodarnom zbore. Uviedol to server 168.hu, podľa ktorého Tisza presadzuje maximálne urýchlenie procesov, aby nová vláda bez zbytočných prieťahov získala mandát. Už v nedeľu by sa v príslušných parlamentných výboroch malo začať vypočúvanie kandidátov na ministrov, aby 12. mája mohol nový vládny kabinet oficiálne prebrať moc.
Okrem personálnych zmien sa nová mocenská garnitúra chce zamerať aj na hĺbkovú reformu vládnej a parlamentnej štruktúry. Už na ustanovujúcom zasadnutí parlamentu sa očakáva prijatie zákonov o novej organizácii ministerstiev, ktorá má odrážať priority Tiszy. Výraznou zmenou prejde aj systém parlamentných výborov pre kľúčové oblasti, akými sú zdravotníctvo, školstvo a samosprávy, čo naznačuje odklon od doterajšieho centralizovaného modelu riadenia štátu.
Obsadenie parlamentných postov
Jasné je personálne obsadenie najvyšších parlamentných postov, kde má funkciu predsedníčky Národného zhromaždenia obsadiť Ágnes Forsthofferová. Tisza nominuje ako podpredsedov Anikó Hallerovú Nagyovú, Krisztiána Kőszegiho a Richárda Ráka. Nominantom opozičnej strany Fidesz je Eszter Vitályosová, za KDNP Csaba Latorcai a Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) nominovalo Dóru Dúróovú.
Táto zostava má garantovať plynulý chod parlamentu počas prijímania prvej vlny reformných zákonov. Vyvoláva to veľké očakávania, pretože v moderných dejinách Maďarska takto dynamický nástup novej vlády nemá obdobu, konštatoval server. Orbánova vláda vládne nepretržite 16 rokov a pri moci ako výkonný orgán s obmedzenými právomocami zostane až do zostavenia novej vlády.
Oslavy na námestí
Ustanovujúce zasadnutie nového parlamentu bude sprevádzať ľudová oslava „zmeny režimu“ pred budovou parlamentu na Kossuthovom námestí, ktorú avizoval Magyar. Verejnosť bude môcť sledovať priebeh rokovania zákonodarného zboru na veľkoplošných obrazovkách priamo na námestí. Súčasťou programu budú aj politické prejavy, koncerty a ďalšie slávnostné podujatia.
Tento deň prinesie aj zásadný obrat v doterajších parlamentných tradíciách a v symbolike krajiny. Po zložení premiérskej prísahy zaznie okrem maďarskej hymny aj hymna Sikulov, európska a rómska hymna. Sikulsko je územie v strednom Rumunsku, ktoré obýva maďarská etnická menšina. Na priečelie budovy parlamentu po viac než desiatich rokoch znova vyvesia vlajku Európskej únie.
Doterajšia mimoparlamentná konzervatívna strana Tisza pod vedením Magyara získala 141 zo 199 poslaneckých mandátov, čo je o osem viac ako ústavná dvojtretinová väčšina. Doteraz vládnuci blok Fidesz-KDNP premiéra Viktora Orbána získal 52 mandátov a šesť obsadí krajne pravicové Hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom). Do parlamentu sa nedostala žiadna ďalšia strana. O novom zložení parlamentu rozhodlo rekordných 78,94 percent oprávnených voličov, čím prekonali volebnú účasť z roku 2018, kedy volilo 70,22 percent Maďarov.