India vysiela tvrdý odkaz: Boj proti terorizmu bude pokračovať bez kompromisov

NAÍ DILLÍ - Indický premiér Naréndra Módí vo štvrtok vyhlásil, že jeho krajina je pripravená poraziť terorizmus a jeho podporné prostredie. Uviedol to pri príležitosti prvého výročia eskalácie napätia medzi Indiou a Pakistanom. Píše o tom agentúra AFP.
„Naše odhodlanie poraziť terorizmus a zničiť prostredie, ktoré mu umožňuje existovať, je stále rovnako silné ako kedykoľvek predtým,“ vyhlásil Módí. Vzťahy medzi týmito dvoma susednými štátmi, ktoré disponujú jadrovými zbraňami, sa minulý rok prudko zhoršili po útoku z 22. apríla 2025 v Pahalgame, v Indiou spravovanej časti sporného regiónu Kašmír, pri ktorom zahynulo 26 prevažne indických turistov. Útok viedol k najvážnejšiemu konfliktu medzi krajinami za posledné desaťročia.
India obvinila z útoku Pakistan, ktorý to však poprel. Konflikt eskaloval po tom, čo India vlani 7. mája podnikla útoky na „teroristické tábory“ v Pakistane. To vyvolalo okamžitú reakciu Islamabadu, ktorá viedla k leteckým úderom, dronovým útokom a ťažkej mínometnej paľbe medzi krajinami. Pakistan tvrdí, že počas stretov zostrelil šesť indických lietadiel vrátane stíhačky Rafale francúzskej výroby. India pripustila určité straty, no poprela zostrelenie šiestich lietadiel.
Najväčšie ozbrojené potýčky medzi týmito krajinami za uplynulé desaťročia si vyžiadali životy viac než 60 civilistov. Situáciu sa podarilo upokojiť po intervencii USA, ktoré sprostredkovali prímerie, ktoré obe strany uzavreli 10. mája 2025.